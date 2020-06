Em meio a pandemia que assola o mundo, uma cena com certeza ficará na história de policiais militares do 5º Batalhão do Alto Acre, localizado em Brasiléia, após registrar um fato ocorrido na manhã deste domingo, dia 21.

Através do rádio via Ciosp, a guarnição que estava próximo ao Bairro Leonardo Barbosa, foi acionada para ajudar uma mulher da etnia Jaminawa, que estaria em trabalho de parto em sua residência.

Dentro da viatura, estava um policial que é acadêmico de medicina e se dispôs a ajudar enquanto uma ambulância com socorristas chegava no local. Ao chegarem na casa, a mulher acabara de dar a luz no chão da casa e o bebê ainda estava ligada pelo cordão umbilical.

Utilizando de aprendizado de emergência, o cordão umbilical foi cortado e a criança, um menino, foi enrolado em um cobertor. Enquanto os socorristas não chegavam, os policiais resolveram levar a mãe e o recém-nascido para o hospital, onde receberam o devido atendimento e ficaram em observação.

Tanto a mãe quanto o bebê, passam bem.

Comentários