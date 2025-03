Policiais militar e penal são presos por apreensão ilegal de veículo em Acrelândia

Na tarde desta terça-feira (25), o prefeito Jerry Correia participou da cerimônia de formatura dos alunos do Instituto de Educação Profissional e Tecnológica do Acre – IEPETEC, realizada no auditório da Escola Estadual Íris Célia.

A solenidade marcou a conclusão de três importantes cursos de qualificação profissional oferecidos à população. Foram 25 alunas formadas no curso de Manicure e Pedicure e 25 no curso de Costureira em Máquina Reta e Overlock, ambos realizados por meio do Programa Mulheres Mil, em uma parceria entre a Secretaria Municipal da Mulher, o IEPETEC, a Secretaria de Educação e o Governo do Estado.

Além disso, 29 alunos concluíram o Curso Técnico em Recursos Humanos, ampliando suas possibilidades no mercado de trabalho.

O prefeito Jerry parabenizou todos os formandos e destacou a importância da qualificação profissional para o desenvolvimento do município.

“Nossa gestão acredita na educação e na capacitação como caminhos para transformar vidas. Seguiremos trabalhando para garantir mais oportunidades como essas para a nossa população” – afirmou o prefeito.

A Prefeitura de Assis Brasil segue firme no compromisso de buscar parcerias e projetos que garantam a qualificação e a geração de renda para as famílias do município.

