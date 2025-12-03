Policiais do 2º Batalhão são agraciados com medalha de tempo de serviço

A Polícia Militar do Acre (PMAC) condecorou, na manhã desta quarta-feira, 3, cinquenta policiais do 2º Batalhão (2º BPM) com medalhas alusivas aos 10 e 20 anos de serviços prestados à população acreana. A solenidade, realizada na sede da unidade, reuniu familiares, que acompanharam de perto um dos momentos mais simbólicos da carreira militar.

As medalhas de tempo de serviço representam mais do que a marca temporal: simbolizam dedicação, disciplina e compromisso diário com a segurança pública. Para recebê-las, o policial passa por seleção criteriosa e deve cumprir diversos requisitos ao longo da trajetória profissional — um reconhecimento que valoriza quem enfrenta desafios constantes para proteger a sociedade.

Para o comandante do 2° BPM, coronel Russo, a solenidade reforça o espírito de valorização dos profissionais que atuam na linha de frente. “Quero parabenizar todos os policiais militares condecorados com a medalha de tempo de serviço, concedida mediante o cumprimento de vários requisitos. Também agradeço à senhora Comandante-Geral pela realização do evento, que renova nosso ânimo e fortalece nossa missão de servir com dedicação no 2º Distrito”, destacou.

A PMAC prevê, ainda este ano, a entrega de outras 385 medalhas por tempo de serviço nos batalhões da capital, do interior e nas unidades especializadas, como o Batalhão de Operações Especiais (Bope), Batalhão de Policiamento Ambiental (BPA) e Batalhão de Policiamento de Trânsito (Bptran), ampliando o reconhecimento aos profissionais que seguem firmes na proteção da sociedade.

Entre os agraciados, o sargento Walison Borges relatou a emoção de alcançar uma década de serviço militar. “É uma honra inenarrável receber a medalha pelos 10 anos de serviço. O tempo passou rápido; parece que foi ontem que eu sonhava em ser policial, e hoje já completei pouco mais de uma década de caserna. Meu coração se enche de gratidão por tudo o que vivi na PMAC, pelos irmãos de farda e pelos comandantes que me ensinaram o verdadeiro significado de ser policial militar”, afirmou.

Relacionado

Comentários