Policiais do 2º Batalhão são agraciados com medalha de tempo de serviço
A Polícia Militar do Acre (PMAC) condecorou, na manhã desta quarta-feira, 3, cinquenta policiais do 2º Batalhão (2º BPM) com medalhas alusivas aos 10 e 20 anos de serviços prestados à população acreana. A solenidade, realizada na sede da unidade, reuniu familiares, que acompanharam de perto um dos momentos mais simbólicos da carreira militar.
As medalhas de tempo de serviço representam mais do que a marca temporal: simbolizam dedicação, disciplina e compromisso diário com a segurança pública. Para recebê-las, o policial passa por seleção criteriosa e deve cumprir diversos requisitos ao longo da trajetória profissional — um reconhecimento que valoriza quem enfrenta desafios constantes para proteger a sociedade.
Para o comandante do 2° BPM, coronel Russo, a solenidade reforça o espírito de valorização dos profissionais que atuam na linha de frente. “Quero parabenizar todos os policiais militares condecorados com a medalha de tempo de serviço, concedida mediante o cumprimento de vários requisitos. Também agradeço à senhora Comandante-Geral pela realização do evento, que renova nosso ânimo e fortalece nossa missão de servir com dedicação no 2º Distrito”, destacou.
A PMAC prevê, ainda este ano, a entrega de outras 385 medalhas por tempo de serviço nos batalhões da capital, do interior e nas unidades especializadas, como o Batalhão de Operações Especiais (Bope), Batalhão de Policiamento Ambiental (BPA) e Batalhão de Policiamento de Trânsito (Bptran), ampliando o reconhecimento aos profissionais que seguem firmes na proteção da sociedade.
Entre os agraciados, o sargento Walison Borges relatou a emoção de alcançar uma década de serviço militar. “É uma honra inenarrável receber a medalha pelos 10 anos de serviço. O tempo passou rápido; parece que foi ontem que eu sonhava em ser policial, e hoje já completei pouco mais de uma década de caserna. Meu coração se enche de gratidão por tudo o que vivi na PMAC, pelos irmãos de farda e pelos comandantes que me ensinaram o verdadeiro significado de ser policial militar”, afirmou.
TJAC mantém decisão e “Negro Bala” irá a júri popular por mortes na Chacina do Taquari
Câmara Criminal rejeita recurso da defesa e confirma pronúncia do líder criminoso, acusado de ordenar ataque que deixou seis mortos em 2023.
A Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Acre (TJAC) negou o recurso apresentado pela defesa de Wellington Costa Batista, o “Negro Bala”, apontado como mandante da chamada “Chacina do Taquari”, que resultou na morte de seis faccionados em 3 de novembro de 2023. Com a decisão em segunda instância, fica mantida a pronúncia, e o réu será levado a julgamento pelo Tribunal do Júri pela execução de dois rivais.
A chacina ocorreu no bairro Taquari, em Rio Branco, quando integrantes do Comando Vermelho atacaram membros do Bonde dos 13 que estavam reunidos em uma casa na Rua do Sol. O confronto armado deixou seis mortos: Adgilson Ferreira da Silva e Valdez das Graças Batista dos Santos, do Bonde dos 13; e Tailan Dias da Silva, Sebastião Ítalo do Nascimento, Tiago Rodrigues da Silva e Luan Batista dos Santos, do Comando Vermelho.
Apontado pela Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa como mandante do ataque, “Negro Bala” foi denunciado pelo Ministério Público estadual por envolvimento direto nas mortes de Adgilson Ferreira e Valdez das Graças. Após a audiência de instrução, ele foi pronunciado para ser julgado no Tribunal do Júri.
A defesa ingressou com recurso em sentido estrito, pedindo a impronúncia do acusado. Alegou que a denúncia se baseia no depoimento de um adolescente colhido na fase investigativa — e não confirmado em juízo — além da suposta falta de provas concretas da participação do réu.
No voto que manteve a sentença de pronúncia, o relator, desembargador Francisco Djalma, destacou que, apesar da ausência de confirmação do depoimento extrajudicial pelo menor, há elementos suficientes para indicar a probabilidade de que a ordem para o ataque tenha partido de “Negro Bala”. Os demais desembargadores acompanharam o entendimento.
Polícia Civil cumpre mandados de prisão contra investigados por crimes graves em Cruzeiro do Sul
Na manhã desta quarta-feira, 03 de dezembro de 2025, a Polícia Civil do Acre, por meio do Núcleo Especializado de Investigação Criminal (NEIC) de Cruzeiro do Sul, realizou a prisão de dois investigados identificados pelas iniciais C.B.C.S. e I.G.O.M. Os mandados foram expedidos pelo Poder Judiciário e cumpridos após um trabalho investigativo contínuo desenvolvido pelo núcleo.
As diligências fazem parte das ações estratégicas da Polícia Civil no enfrentamento à criminalidade organizada e a delitos de maior gravidade na região do Juruá. Os investigados foram localizados e detidos sem oferecer resistência, sendo encaminhados à Delegacia Geral de Polícia Civil para os procedimentos de praxe.
O delegado Heverton Roberto Bandeira de Carvalho, responsável pelo NEIC, ressaltou o papel fundamental das investigações especializadas no fortalecimento da segurança pública local.
“A atuação do NEIC tem sido essencial para retirar das ruas indivíduos envolvidos em crimes graves. O cumprimento desses mandados demonstra o compromisso da Polícia Civil em dar respostas rápidas e efetivas à sociedade de Cruzeiro do Sul”, destacou o delegado.
Após a formalização dos procedimentos legais, os presos foram colocados à disposição do Poder Judiciário. A Polícia Civil reforça que seguirá trabalhando de forma integrada e contínua para combater práticas criminosas e garantir a tranquilidade da população do Vale do Juruá.
Polícia Civil em Cruzeiro do Sul realiza duas prisões por descumprimento de medidas protetivas nesta quarta-feira
A Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (DEAM) de Cruzeiro do Sul realizou, nesta quarta-feira, 3, duas prisões relacionadas ao descumprimento de medidas protetivas de urgência.
No primeiro caso, os policiais cumpriram a prisão de um indígena da etnia Katukina, que violou medida protetiva concedida em favor da vítima. Além do descumprimento, o homem também é investigado em outro inquérito por suspeita de ter estuprado e engravidado a própria filha, denúncia que segue em apuração pela unidade especializada.
A segunda prisão ocorreu após a própria vítima procurar a DEAM e informar que o agressor estava, naquele exato momento, descumprindo a ordem judicial que o proibia de se aproximar. Diante da denúncia imediata, uma equipe de oficiais investigadores foi designada para verificar a situação. Ao chegar ao local, os policiais encontraram o infrator dentro da residência da vítima.
O homem recebeu voz de prisão e foi conduzido para a sede da DEAM, onde foram adotados os procedimentos cabíveis.
