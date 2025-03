Policiais civis prendem foragido da Justiça conhecido como “Cascavel” no bairro Calafate

Técnica de enfermagem, mãe e avó, Mayara superou julgamentos e desafios pessoais para brilhar na Praça da Revolução

Se o Carnaval é a festa da alegria, também pode ser considerada a festa da resiliência. Prova disso é a história de Mayara Araújo, candidata à Rainha do Carnaval, que se apresentou nesta sexta-feira, 28, na Praça da Revolução, na capital do Acre. Com 40 anos, Mayara é técnica de enfermagem, mãe, avó e um exemplo de superação.

A filha de Mayara, Karina Araújo, emocionada, contou à reportagem que realizar esse sonho não foi fácil. “Era o sonho dela. Minha mãe sempre quis e enfrentou julgamentos. Recentemente, o esposo dela sofreu um acidente de moto e não pôde vir, mas ele não deixou de apoiá-la,” explicou Karina.

O marido de Mayara, mesmo impossibilitado de comparecer ao evento, ajudou-a a escolher a indumentária para a apresentação. “Ela é muito forte e merece estar aqui. Ela queria apenas participar e conseguiu,” finalizou Karina, visivelmente emocionada.

A trajetória de Mayara inspira não apenas pela coragem de enfrentar preconceitos, mas também pela determinação em seguir adiante mesmo diante de desafios pessoais. Sua participação no Carnaval é um exemplo de que a vida pode ser celebrada em todas as suas fases, com alegria e resiliência.

