Policiais Civis do Acre cruzam os braços por 24 horas nesta quarta-feira

Policiais Civis do Acre atenderam ao chamado da Confederação Brasileira de Trabalhadores Policiais Civis (Cobrapol) e vão aderir à paralisação de 24h nesta quarta-feira (23). O movimento acontece em todo o estado contra a Proposta de Emenda Constitucional (PEC) que trata da reforma administrativa, em tramitação em Brasília.

A convocação local é do Sindicato dos Policiais Civis do Estado do Acre (Sinpol/AC). A paralisação tem início às 7h30 em todas as unidades policiais do território acreano.

“A paralisação tem o intuito de alertar a sociedade brasileira dos perigos que tal projeto traz em seu bojo, além de pressionar os parlamentares estaduais e federais para a não aprovação da PEC 32/20, bem como exigir destes firmeza política na defesa dos interesses da sociedade e dos trabalhadores”, informou o Sinpol, por meio de sua assessoria de imprensa.

A PEC traz diversas alterações na relação entre servidor público e estado. Uma delas fragiliza a estabilidade do funcionário público. Há mudanças ainda em relação a salários e contratação e o fim de benefícios e vantagens ao trabalhador público.