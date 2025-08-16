Policiais Civis concluem 7ª edição do Curso de Gestão de Crise de Segurança nas Cidades

Em uma iniciativa que visa fortalecer a segurança pública no Acre, 12 policiais civis de diferentes municípios da região concluíram com êxito a 7ª edição do Curso de Gestão de Crise de Segurança nas Cidades. O evento foi realizado em Rio Branco, com o apoio do Ministério da Justiça e da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (SEJUSP). Esta edição, inédita no estado, teve como objetivo capacitar os profissionais de segurança para enfrentar eventos criminosos de alta complexidade, além de fortalecer a integração das forças policiais na região.

O curso contou com instrutores vindos de diversos estados do Brasil, que dedicaram cinco dias de treinamento intensivo. A programação incluiu aulas teóricas e práticas, abordando a construção de um plano de defesa e estratégias para o gerenciamento de crises. De acordo com os organizadores, o curso foi pensado para preparar os policiais a lidarem com situações de grande magnitude, que exigem uma atuação cooperada entre os diferentes setores da segurança pública.

“Estamos dando um passo importante para a melhoria da segurança em nossa cidade e nos municípios vizinhos. Esse curso reflete o esforço contínuo para preparar nossos policiais para situações de alta complexidade e, ao mesmo tempo, para promover a integração entre as forças policiais que atuam no Estado. A troca de experiências com instrutores e colegas de outras regiões é um fator fundamental para a construção de estratégias mais eficazes no combate ao crime”, afirmou o delegado Dr. Roberth Alencar, diretor do Departamento de Polícia da Capital e Interior.

O delegado também destacou a relevância da parceria entre os órgãos federais e estaduais na implementação de capacitações dessa natureza, que além de melhorar as habilidades dos profissionais, também fortalecem a segurança da população acreana. “A capacitação continuada é essencial para que possamos antecipar e responder com eficiência a qualquer situação de crise que possa afetar nossa sociedade”, completou.

O curso de Gestão de Crise de Segurança tem sido realizado desde 2018 e, com esta edição, alcança sua sétima edição. A expectativa é que, com a capacitação, os profissionais possam atuar de forma mais assertiva e colaborativa, reforçando a segurança na capital e nas cidades vizinhas, além de servir como modelo para futuras edições em outros estados.

Com a conclusão desta etapa, a ação representa um marco significativo para o fortalecimento das estratégias de segurança pública no Acre e na região Norte do Brasil.

Fonte: PCAC

Compartilhe isso: WhatsApp

Tweet



Telegram



Relacionado

Comentários