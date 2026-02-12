PolíciaCivil fecha ‘Boca do Índio’ na “Favelinha” com mais de 80 pedras de crack em Epitaciolândia

Operação conjunta das polícias Civil e Militar resultou na apreensão de drogas, maconha e objetos trocados por entorpecentes

Uma operação realizada na manhã desta quarta-feira (11) pelas polícias Civil e Militar de Epitaciolândia resultou no fechamento de um ponto de venda de drogas na comunidade conhecida como “Favelinha” e na prisão de um suspeito por tráfico.

A ação foi desencadeada após investigação conduzida pela equipe da Delegacia de Polícia Civil do município, que vinha monitorando a movimentação no local diante de denúncias sobre intensa comercialização de entorpecentes na região.

Durante a chegada das viaturas, os policiais abordaram um homem identificado como Davi Ariane da Silva, 36 anos, conhecido pelo apelido de “Índio”. Segundo a polícia, ele tentou se esconder ao perceber a presença da equipe. Na revista pessoal, foram encontradas mais de 80 pedras de crack, já fracionadas e prontas para venda.

Após o flagrante, o suspeito foi preso e levou os agentes até a residência onde morava. No imóvel, os policiais localizaram mais uma porção de crack e oito invólucros de maconha. Também foram apreendidos diversos objetos que, conforme relato do próprio suspeito, teriam sido trocados por drogas — prática recorrente no tráfico.

Ainda durante a ocorrência, usuários teriam comparecido ao local com a intenção de adquirir entorpecentes, reforçando, segundo a polícia, que o imóvel funcionava como ponto ativo de venda.

O homem foi conduzido à Delegacia de Polícia Civil, juntamente com o material apreendido, e deverá responder pelo crime de tráfico de drogas.

A operação foi coordenada pelo delegado titular da unidade em Epitaciolândia. A Polícia Civil destacou a importância das denúncias anônimas no combate ao tráfico e reforçou que as informações repassadas pela população são tratadas com sigilo.

