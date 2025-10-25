Polícia Técnico-Científica do Acre participa de curso sobre gerenciamento de banco de perfis genéticos

A Polícia Civil do Acre, por meio do Departamento de Polícia Técnico-Científica, participou do Curso de Formação de Administradores e Analistas CODIS, promovido pela SENASP em parceria com a Rede Integrada de Bancos de Perfis Genéticos.

O treinamento ocorreu entre os dias 21 e 24 de outubro, no Instituto Nacional de Criminalística, da Polícia Federal, em Brasília. O curso teve como objetivo capacitar profissionais para atuar no gerenciamento e análise de perfis genéticos, utilizando o CODIS (Combined DNA Index System), sistema internacional que integra bancos de dados de DNA para apoiar investigações criminais.

“A participação de nossa equipe neste curso é fundamental para aprimorar nossas capacidades técnicas no gerenciamento de perfis genéticos. O CODIS é uma ferramenta estratégica que fortalece a investigação criminal, permitindo que possamos conectar informações de diferentes regiões e elucidar casos com mais precisão. Esse intercâmbio de conhecimento com profissionais de todo o país reforça o compromisso da Polícia Civil do Acre com a ciência forense e a segurança da nossa população”, destacou o diretor do Departamento de Polícia Técnico-Científica do Acre, Mário Sandro Martins.

O treinamento também proporcionou intercâmbio de experiências entre profissionais de diferentes estados, fortalecendo a integração e a padronização dos procedimentos na análise genética em âmbito nacional.

Fonte: PCAC

