Polícia Técnico-Científica do Acre participa de curso sobre gerenciamento de banco de perfis genéticos
A Polícia Civil do Acre, por meio do Departamento de Polícia Técnico-Científica, participou do Curso de Formação de Administradores e Analistas CODIS, promovido pela SENASP em parceria com a Rede Integrada de Bancos de Perfis Genéticos.
O treinamento ocorreu entre os dias 21 e 24 de outubro, no Instituto Nacional de Criminalística, da Polícia Federal, em Brasília. O curso teve como objetivo capacitar profissionais para atuar no gerenciamento e análise de perfis genéticos, utilizando o CODIS (Combined DNA Index System), sistema internacional que integra bancos de dados de DNA para apoiar investigações criminais.
“A participação de nossa equipe neste curso é fundamental para aprimorar nossas capacidades técnicas no gerenciamento de perfis genéticos. O CODIS é uma ferramenta estratégica que fortalece a investigação criminal, permitindo que possamos conectar informações de diferentes regiões e elucidar casos com mais precisão. Esse intercâmbio de conhecimento com profissionais de todo o país reforça o compromisso da Polícia Civil do Acre com a ciência forense e a segurança da nossa população”, destacou o diretor do Departamento de Polícia Técnico-Científica do Acre, Mário Sandro Martins.
O treinamento também proporcionou intercâmbio de experiências entre profissionais de diferentes estados, fortalecendo a integração e a padronização dos procedimentos na análise genética em âmbito nacional.
Fonte: PCAC
Líder de facção é preso em operação policial na fronteira do Acre
Criminoso conhecido como “Chico” era apontado como chefe do tráfico e mandante de homicídios em Assis Brasil
Apontado pelas forças de segurança como o principal líder criminoso da região de fronteira entre o Acre, Bolívia e Peru, Denis Oliveira da Silva, conhecido como “Chico”, foi preso nesta sexta-feira (24) durante uma operação da Polícia Civil de Assis Brasil. A ação contou com o apoio da Polícia Militar, da Coordenação de Recursos Especiais (CORE) e das delegacias de Brasileia, Epitaciolândia e Xapuri.
Devido ao alto grau de periculosidade e ao risco que representa à população, “Chico” será transferido para Rio Branco, onde ficará recluso na Unidade de Reintegração Social Antônio Amaro Alves, considerada de segurança máxima.
Segundo as investigações, o acusado é apontado como chefe do tráfico de drogas em Assis Brasil e em boa parte da faixa de fronteira com os países vizinhos. Ele também é investigado por envolvimento em três homicídios recentes na região e por ordenar execuções e punições conhecidas como “disciplinas” contra rivais, incluindo indígenas.
No momento da prisão, “Chico” foi flagrado com uma pistola calibre 9 mm, arma que, segundo a polícia, teria sido usada em execuções ocorridas na fronteira.
O criminoso responderá por porte ilegal de arma de uso restrito, homicídio, liderança em organização criminosa, tráfico internacional de drogas, tentativa de homicídio, associação ao tráfico e corrupção de menores.
Outros integrantes da facção comandada por ele, também envolvidos em crimes graves na fronteira, deverão ser encaminhados ao Regime Disciplinar Diferenciado (RDD) em presídio de segurança máxima na capital acreana.
Mulher é presa em Cruzeiro do Sul após esfaquear marido e quebrar motocicleta por ciúmes
Suspeita de 33 anos afirmou ter reagido após descobrir traição e relatou sofrer agressões físicas e psicológicas do companheiro
Polícia Civil captura condenado por tráfico de drogas em Cruzeiro do Sul
A Polícia Civil do Acre, por meio de uma ação integrada entre equipes da Delegacia Interestadual da Polícia Civil (Polinter) e da Delegacia-Geral de Cruzeiro do Sul, prendeu nesta semana S. D. de O. F., condenado pelo crime de tráfico de drogas.
O homem já havia sido flagrado em 2021 transportando mais de 45 quilos de entorpecentes na BR-364, ocasião em que foi autuado em flagrante e posteriormente condenado pela Justiça. Após investigações e diligências realizadas pela equipe da Polinter, com o apoio de policiais civis de Cruzeiro do Sul, o condenado foi localizado e capturado.
A prisão é resultado de um trabalho minucioso de inteligência e monitoramento, que vem sendo realizado para cumprimento de mandados judiciais e recaptura de foragidos no estado.
O preso foi conduzido à Unidade Penitenciária Manoel Néri da Silva, onde permanecerá à disposição da Justiça para o cumprimento da pena.
Fonte: PCAC
