Polícia Rodoviária prende dois irmãos com drogas e dinheiro em abordagem próximo ao Posto Paredão

A Polícia Militar encontrou o corpo de um jovem de 22 anos submerso na região da Boca do Môa, em Cruzeiro do Sul, no Acre. A vítima, identificada como J.C.S., estava desaparecida desde a noite anterior, quando saiu com amigos para um clube flutuante e não retornou para casa.

Pescadores da região avistaram o cadáver e informaram a família, que acionou as autoridades. Com o apoio do Corpo de Bombeiros e do Instituto Médico Legal (IML), a Polícia Militar localizou o corpo em uma área alagada dentro da mata. Um parente da vítima reconheceu o jovem ainda no local.

A Polícia Civil foi acionada para investigar as circunstâncias da morte. Até o momento, não há informações sobre as causas do óbito, mas as autoridades trabalham para esclarecer os fatos. O caso choca a comunidade local e reforça a necessidade de cuidados em áreas de risco, especialmente durante atividades de lazer em rios e lagos.

O corpo foi encaminhado ao IML para a realização de exames que possam auxiliar na investigação. Familiares e amigos aguardam respostas sobre o ocorrido, enquanto a polícia segue com os procedimentos para desvendar o caso.

