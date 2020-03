A Polícia Rodoviária Federal (PRF) intensificou a fiscalização do transporte escolar nas rodovias do estado do Acre.

A ação é realizada nas rodovias do Acre que fazem divisa com os estados do Amazonas e Rondônia e também na região de fronteira com a Bolívia e Peru.

“Vamos fiscalizar todos os transportes de passageiros e os veículos escolares para orientar e garantir a segurança de todos. É comum o fluxo de transporte escolar no nosso estado, algumas escolas já tinham iniciado as aulas com antecedência e a gente já vinha orientando nesse sentido e agora vamos intensificar”, informou o porta-voz da PRF, Wilse Filho.

Durante a operação, os policiais devem verificar os equipamentos obrigatórios, o uso do cinto de segurança, excesso de lotação, condições dos pneus, uso correto do cronotacógrafo – equipamento que age como uma “caixa-preta” de caminhões, vans e ônibus – e toda a documentação do veículo e do condutor.