A partir desta sexta-feira , dia 20, até o dia 1º de março de 2020, a Polícia Rodoviária Federal do Acre (PRF-AC) estará realizando a Operação Rodovida 2019/2020. A ação ocorre simultaneamente em todo o país e atinge o período de festas, recesso escolar e de grande movimentação nas rodovias federais acreanas. Segundo a PRF, a intenção da campanha é preservar vidas.

A Operação ocorre de forma integrada entre os entes da federação, estados e municípios e ainda realizará diversas atividades com o objetivo de reduzir a violência no trânsito. A PRF aumentará a sua presença nas estradas nesse período, principalmente em locais e horários com maior concentração de registros de acidentes.

Atividades de educação para o trânsito serão desenvolvidas com o intuito de conscientizar os passageiros e condutores sobre a importância de ações preventivas para a realização de uma viagem mais segura.

Além da PRF, a Operação no estado contará com apoio do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT), Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), Batalhão de Trânsito da Polícia Militar, Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito (RBTrans), Departamento Estadual de Trânsito (DETRAN) e agentes do Projeto Vida no Trânsito, dentre outros.

Com informações da PRF

Comentários