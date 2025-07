Polícia Rodoviária Federal atuará durante toda a Expoacre Juruá em Cruzeiro do Sul

O mês de junho de 2025 terminou com chuvas abaixo da média em várias regiões do Acre e registrando as menores temperaturas do ano até agora. Em Rio Branco, por exemplo, o volume de chuvas acumulado foi de 38,0mm, o que representa apenas 84,8% da média histórica do mês, que é de 44,8mm para o período entre 1991 e 2020.

No total, a capital acreana teve apenas quatro dias com chuva igual ou superior a 1,0mm registrados pela estação automática. Já o maior acumulado em 24 horas foi de 26,4mm, no dia 9 de junho.

No restante do estado, os acumulados também foram modestos. O maior volume registrado em 24 horas foi de 33,2mm, também em Rio Branco, no dia 16, segundo a ANA. O recorde do ano até o momento continua sendo os 141,0mm medidos em Cruzeiro do Sul, no dia 2 de janeiro.

Apesar da estiagem moderada, junho também foi marcado pelas menores temperaturas do ano no estado. Em Epitaciolândia, os termômetros chegaram a 14,5ºC no dia 25, e em Rio Branco, a mínima foi de 14,7ºC, no mesmo dia, ambas as menores de 2025 até o momento. Os valores, no entanto, ainda não superaram os registros mais baixos de anos anteriores. Em 2024, por exemplo, Epitaciolândia teve mínima de 11,8ºC em maio, e, em 2023, Assis Brasil chegou a 9,7ºC.

Outros pontos da cidade, no entanto, apresentaram dados ainda mais baixos. A estação da Agência Nacional de Águas (ANA) mediu 15,8mm no mês, enquanto o aeroporto de Rio Branco registrou apenas 1,0mm de precipitação.

