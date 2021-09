Polícia Rodoviária Federal apreende pistola em caminhonete na BR-364, no Bujari

Agentes da Polícia Rodoviária Federal fizeram a detenção de um homem e apreenderam uma arma de fogo, por volta das 19 horas da última segunda-feira (20), durante fiscalização de rotina na região de Bujari.

A arma, uma pistola semiautomática, modelo Taurus G2C, foi encontrada no banco traseiro de uma caminhonete Triton, juntamente com um carregador municiado com cinco munições intactas de calibre 9 mm.

O condutor, que não apresentou nenhum documento que autorizasse o porte e nenhum certificado de registro da arma (CRAF), foi conduzido para a Delegacia de Flagrantes de Rio Branco para os procedimentos cabíveis.