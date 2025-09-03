Polícia recupera R$ 850 transferidos por engano de Manoel Urbano para uma conta bancária em Assis Brasil

Homem que recebeu o valor indevidamente em Assis Brasil foi localizado e devolveu o dinheiro. Apropriar-se de valores recebidos por erro configura crime, alertam as autoridades

A Polícia Civil conseguiu recuperar R$ 850,00 que foram transferidos por engano para uma conta bancária de um homem em Assis Brasil. A ação, concluída na última terça-feira (2), foi realizada pela delegacia de Manoel Urbano com o apoio de equipes de Assis Brasil, após a vítima registrar a ocorrência.

Os investigadores identificaram e localizaram o titular da conta que recebeu os valores indevidamente. Ao ser intimado, o homem concordou imediatamente em devolver o dinheiro à vítima.

O caso serve de alerta para a população, uma vez que a máxima popular de “achado não é roubado” não é válida perante a lei. Conforme o artigo 169 do Código Penal, apropriar-se de dinheiro ou bens recebidos por erro, sem devolução ao legítimo dono, é crime de apropriação indébita, com pena prevista de um mês a um ano de detenção, além do pagamento de multa.

Compartilhe isso: WhatsApp

Tweet



Telegram



Relacionado

Comentários