Cotidiano

Polícia recupera R$ 850 transferidos por engano de Manoel Urbano para uma conta bancária em Assis Brasil

Publicado

42 minutos atrás

em

Homem que recebeu o valor indevidamente em Assis Brasil foi localizado e devolveu o dinheiro. Apropriar-se de valores recebidos por erro configura crime, alertam as autoridades

Valor foi devolvido após investigação que identificou receptor em Assis Brasil. Caso alerta para crime de apropriação indébita, previsto no Código Penal. Foto: captada 

A Polícia Civil conseguiu recuperar R$ 850,00 que foram transferidos por engano para uma conta bancária de um homem em Assis Brasil. A ação, concluída na última terça-feira (2), foi realizada pela delegacia de Manoel Urbano com o apoio de equipes de Assis Brasil, após a vítima registrar a ocorrência.

Os investigadores identificaram e localizaram o titular da conta que recebeu os valores indevidamente. Ao ser intimado, o homem concordou imediatamente em devolver o dinheiro à vítima.

O caso serve de alerta para a população, uma vez que a máxima popular de “achado não é roubado” não é válida perante a lei. Conforme o artigo 169 do Código Penal, apropriar-se de dinheiro ou bens recebidos por erro, sem devolução ao legítimo dono, é crime de apropriação indébita, com pena prevista de um mês a um ano de detenção, além do pagamento de multa.

De acordo com o artigo 169 do Código Penal, apropriar-se de valores ou bens recebidos por erro, acaso ou achados, sem devolvê-los ao verdadeiro dono ou à autoridade competente, pode configurar crime. Foto: captada 

Cotidiano

Defesa Civil do Acre alerta para temporais e ventanias em setembro

Publicado

18 minutos atrás

em

3 de setembro de 2025

Por

Coordenador Claudio Falcão emite recomendações de segurança para a população se proteger durante os fenômenos climáticos, comuns neste período no estado

“Em pelo menos dois meses do ano, nós temos eventos de ventanias e temporais, e agora, no mês de setembro, é o mais propício para que isso aconteça”, destacou Falcão. Foto: cedida 

A Defesa Civil de Rio Branco emitiu um alerta nesta quarta-feira (3) sobre a previsão de temporais e ventanias no Acre durante o mês de setembro, considerado o período mais propício para esses fenômenos climáticos no estado.

O aviso foi feito pelo coordenador Claudio Falcão, que reforçou medidas de segurança para evitar riscos à população, especialmente após os transtornos registrados no último dia 31 de agosto.

Entre as orientações, estão: evitar campos abertos, pontos de ônibus, postos de combustível e proximidade com redes elétricas; buscar abrigo em edificações com para-raios; sair de piscinas e campos de futebol durante tempestades; e, dentro de casa, afastar-se de janelas, não usar chuveiro elétrico ou telefones. Em caso de destelhamento, a recomendação é proteger-se sob móveis resistentes.

Falcão ressaltou que, embora passageiras, as ventanias podem representar perigo.

“O mais importante é cuidar da sua segurança e também da segurança dos seus familiares e amigos”, afirmou. O alerta vale para todo o estado, com atenção redobrada em áreas de risco.

Cotidiano

Santa Cruz vence o Galvez e assume liderança isolada do Estadual

Publicado

3 horas atrás

em

3 de setembro de 2025

Por

Foto Glauber Lima: Santa Cruz e Galvez realizaram um bom jogo, na Arena

No duelo de invictos, o Santa Cruz venceu o Galvez por 2 a 1 nesta terça, 2, na Arena da Floresta, e assumiu a liderança isolada da fase de classificação do Campeonato Estadual Sub-17 com 15 pontos. Galvão e Dheimeson marcaram os gols da Capivara e Jru descontou para o Imperador.

Partida equilibrada

Santa Cruz e Galvez fizeram uma partida equilibrada desde o início. Galvez fez 1 a 0 Santa Cruz e no fim da primeira etapa, Jaru empatou.

No segundo tempo, com muitas mudanças dos dois lados, Dheimison escorou, de cabeça, para fazer 2 a 1.

O Galvez ainda teve a chance do empate, mas o zagueiro Henrique salvou em cima da linha e garantiu a vitória do Santa Cruz.

Fala, Cristiano!

“Não realizamos um grande jogo, mas a vitória foi muito importante. Precisamos produzir mais e, agora, é seguir trabalhando para podermos conquistar o primeiro objetivo, declarou o técnico do Santa Cruz, Cristiano Menezes.

Andirá x Sena Madureira

Andirá e Sena Madureira fazem mais um confronto pela fase de classificação do Estadual Sub-17 nesta quarta, 3, a partir das 15 horas, no Florestinha.

Cotidiano

Com alta de 5,81%, cesta básica em Rio Branco chega a R$ 715,75

Publicado

4 horas atrás

em

3 de setembro de 2025

Por

Foto:Valter Campanato/Agência Brasil

O custo da cesta básica de alimentos em Rio Branco para famílias de baixa renda subiu em setembro de 2025, segundo levantamento divulgado pela Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado do Acre (Fecomércio). O valor médio da cesta chegou a R$ 715,75, representando um aumento de 5,81% em relação a agosto, quando a média registrada foi de R$ 676,44.

A pesquisa, que alcançou sua 50ª edição, analisou 15 produtos alimentícios em supermercados da capital, considerando o consumo mensal de famílias com até três adultos ou dois adultos e duas crianças, com renda de até R$ 2 mil mensais.

No comparativo entre junho e setembro, o estudo aponta um aumento acumulado de 10,01%, evidenciando o impacto direto no poder de compra das famílias de menor renda.

Entre os produtos que mais pressionaram o orçamento estão a margarina (+53,94%) e o feijão (+33,42%). Por outro lado, itens como batata (-83,96%) e pão francês (-33,36%) registraram quedas.

