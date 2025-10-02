Polícia recupera motocicleta roubada de Rio Branco durante operação em Sena Madureira

Condutor foi preso por receptação na Operação Trânsito Seguro; autoridades alertam que divulgação de blitz em redes sociais configura crime

Uma motocicleta roubada na capital foi recuperada pela polícia durante a Operação Trânsito Seguro na noite de quarta-feira, dia 1º, em Sena Madureira. O condutor do veículo foi detido e encaminhado à delegacia, onde responderá pelo crime de receptação.

A ação integra as operações contínuas da Polícia Militar e órgãos de segurança no combate a roubos e furtos de veículos no interior do estado. As autoridades reforçaram que a divulgação de informações sobre blitz em grupos de mensagens ou redes sociais é crime, pois compromete a eficácia das ações policiais.

A operação buscou ainda conscientizar a população sobre a importância do respeito às leis de trânsito e da colaboração com as forças de segurança. A motocicleta foi devolvida ao proprietário legal após os trâmites policiais.

