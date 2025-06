Polícia recupera duas motos furtadas e prende suspeito em Sena Madureira

A Polícia Civil do município de Itapuã do Oeste (RO), com apoio de outras forças de segurança, está à procura de Mário José Pereira, de 59 anos, acusado de matar a nora com um tiro na cabeça e tentar assassinar a esposa e o neto, uma criança de colo.

O crime ocorreu na tarde de domingo (15), em um sítio localizado na zona rural de Itapuã do Oeste, às margens da BR-364. Segundo as investigações, Mário não aceitava a decisão da nora, Evelin Milena de Freitas, de 22 anos, de levar o filho para morar com a avó materna em outra região do município, onde a criança havia conseguido uma vaga em uma creche.

De acordo com relatos, desde que soube da mudança, Mário José vinha apresentando comportamento agressivo. No dia do crime, ele discutiu com a esposa, que segurava o neto no colo, e disparou contra ela com um revólver calibre 38. A mulher e a criança não foram atingidas.

Na sequência, o acusado se dirigiu ao quarto onde Evelin Milena descansava e atirou à queima-roupa na cabeça da jovem. Ela ainda chegou a ser socorrida pelo marido, que estava no curral no momento da tragédia, mas não resistiu e morreu ao dar entrada em uma unidade de saúde do município.

Após o crime, Mário fugiu do local em uma caminhonete Saveiro cinza. O filho do acusado, ao retornar do hospital, sofreu um acidente de trânsito leve quando tentava localizar o pai.

A Polícia Civil de Itapuã do Oeste segue com as investigações, com apoio de agentes de cidades vizinhas, para capturar o autor do crime.

