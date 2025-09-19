Polícia recupera 17 toneladas de carga de carne roubada no Paraná

Produto avaliado em R$ 700 mil tinha como destino Dubai; quatro suspeitos foram presos

A Polícia Civil do Paraná desvendou o roubo de uma carga de 24 toneladas de carne bovina, avaliada em aproximadamente R$ 700 mil, ocorrido no último domingo (14) em Ponta Grossa. O carregamento havia saído de um frigorífico em Rondônia e seguiria para Dubai, nos Emirados Árabes Unidos.

O motorista do caminhão foi sequestrado durante a ação criminosa e libertado no dia seguinte em São João do Triunfo. Dois dias depois, a polícia prendeu quatro suspeitos e recuperou mais de 17 toneladas da carne em Curitiba e municípios da Região Metropolitana.

Onde a carga foi encontrada

Contenda (chácara): o contêiner do caminhão e 11 toneladas da carga; dois homens foram presos em flagrante.

Contenda (residência): um morador foi detido ao ser flagrado descongelando parte da carne.

Pinhais: mais de três toneladas encontradas em um comércio de laticínios.

Curitiba (bairro Caximba): carnes armazenadas sem refrigeração e misturadas a entulhos em um mercado, onde duas pessoas foram presas.

De acordo com a Polícia Civil, parte da mercadoria já havia sido vendida e outra seria consumida pelos próprios envolvidos. O carregamento deveria seguir pelo porto de São Francisco do Sul (SC) antes de embarcar para o exterior.

