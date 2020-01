Diego Oliveira da Silvam, condenado a 46 anos de prisão pelo crime de latrocínio, foi recapturado pelo Grupo de Captura da Polícia Civil após fugir do complexo penitenciário Francisco de Oliveira Conde, na última segunda-feira (20).

O fugitivo foi recapturado na tarde de terça-feira (21) na Estrada da Floresta, enquanto se escondia na casa de parentes.

Após investigação da Polícia Civil, foi descoberto que Diego estava escondido na casa de um parente. A polícia montou a operação e conseguiu prender o detento.

Segundo a polícia, no momento do cerco policial à casa, Diego ainda tentou fugir, mas acabou recapturado.

Para escapar do presídio, os detentos fizeram um buraco na parede da cela e improvisaram cordas com lençóis. Os presos são da facção criminosa denominada Bonde dos 13, aliada ao Primeiro Comando da Capital (PCC), que atua em vários estados brasileiros.

Após a fuga, a Polícia Rodoviária Federal do Acre e militares do 4° BIS do Exército Brasileiro reforçam as barreiras policiais nas rodovias federais na capital e do interior do Acre.