Polícia prende trio que anunciava e vendia drogas pelo Instagram no Acre

Operação da ROTAM apreendeu mais de 1 kg de maconha, cocaína, crack e balança de precisão no bairro Eldorado; um dos presos afirmou que o crime era sua única fonte de renda

Um esquema de tráfico de drogas que utilizava as redes sociais para anúncio e venda foi desmantelado na madrugada de terça-feira (18) no bairro Eldorado, em Rio Branco. Após uma denúncia anônima, policiais da ROTAM prenderam três jovens e apreenderam uma grande quantidade de entorpecentes.

A guarnição foi abordada por uma testemunha durante o patrulhamento, que alertou sobre a movimentação suspeita na Rua Lourenço Lopes. Ao chegar ao local, os policiais flagraram o trio, sendo que um dos jovens tentou fugir, mas foi capturado.

Com os suspeitos, foram encontrados 106 pinos de cocaína, 54 porções de maconha, 173 pedras de crack e um tijolo de maconha pesando mais de 1 kg. A polícia também apreendeu uma balança de precisão, materiais para embalagem e aproximadamente R$ 60 em dinheiro.

Identificados como Jesimar Freitas de Lima, 20 anos, Eduardo Oliveira Lima, 20, e Wendel Souza Albuquerque, 21, os jovens foram levados à Delegacia Central de Flagrantes. Em depoimento, Jesimar admitiu usar o Instagram para anunciar e combinar as vendas, declarando que essa era sua única fonte de renda. O caso foi encaminhado para a Delegacia de Repressão a Furtos, Roubos e Entorpecentes (Defla) e integra as investigações da Operação Duas Dobras.

