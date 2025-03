Polícia prende trio por transporte ilegal de madeira em Cruzeiro do Sul

Caminhão com 22,3 m³ de lenha sem documentação foi apreendido no Bairro da Cohab; suspeitos alegavam que carga era para cerâmica local

A Polícia Militar de Cruzeiro do Sul prendeu três homens no último sábado (29) por transporte irregular de madeira no Bairro da Cohab. A ação ocorreu após abordagem a um caminhão Mercedes-Benz que transportava 22,3 metros cúbicos de lenha sem a documentação exigida por lei.

A guarnição do Policiamento de Trânsito flagrou a irregularidade e autuou os envolvidos por crime ambiental, conforme artigo 46 da Lei 9.605/98. O motorista e dois ajudantes foram levados para a delegacia. Em depoimento, os homens afirmaram que a madeira seria destinada à “Cerâmica Juruá”, mas não apresentaram os documentos que comprovassem a legalidade da carga.

A apreensão do veículo e da madeira foi realizada no local. O caso será encaminhado às autoridades ambientais competentes para as providências cabíveis. Esta é mais uma operação de combate aos crimes ambientais na região, que vem sofrendo com o aumento de extração e transporte ilegal de madeira.

