Polícia prende suspeitos de expulsar famílias e montar base criminosa em comunidade

Durante a revista, foram apreendidas 46 trouxinhas de cocaína, 37 pedras de crack e uma quantia em dinheiro, reforçando as suspeitas de tráfico de drogas na área

A Polícia Militar prendeu, na última semana, dois suspeitos de integrar uma facção criminosa responsável por expulsar famílias de uma comunidade para tomar suas casas. A ação ocorreu após a denúncia de um morador, que relatou que criminosos identificados pelos vulgos “Danielzinho”, “Especialista” ou “Fantasma”, “RD” (um menor de idade) e Bruno estavam agindo para estabelecer uma base do Comando Vermelho na região. Pelo menos quatro famílias já teriam sido forçadas a abandonar seus lares, deixando para trás seus pertences.

Com base na denúncia, a equipe do Tático foi até o local e avistou Edson caminhando pela rua. Ao notar a viatura, ele tentou fugir, pulando a cerca de uma casa e atravessando o imóvel. Durante a fuga, lançou uma pistola calibre 9mm, carregada com 15 munições intactas, em uma área de mata antes de se esconder dentro da residência

Os policiais cercaram o local e, ao entrar, encontraram Bruno, que também estava armado com uma pistola calibre 9mm, municiada com 12 cartuchos. Durante a revista, foram apreendidas 46 trouxinhas de cocaína, 37 pedras de crack e uma quantia em dinheiro, reforçando as suspeitas de tráfico de drogas na área.

Edson e Bruno possuem antecedentes criminais por porte ilegal de arma, tráfico de drogas e envolvimento com organização criminosa. Ambos foram encaminhados à Delegacia de Flagrantes (Defla), onde ficarão à disposição da Justiça.

A Polícia Civil dará continuidade às investigações para identificar outros envolvidos no esquema criminoso e apurar a situação das famílias expulsas de suas casas.

