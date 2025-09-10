Geral
Polícia prende suspeito de furto e recupera moto em Senador Guiomard
Duas ações distintas da Polícia Civil do Acre (PCAC), deflagradas na última terça-feira, 9, em Senador Guiomard, resultaram na prisão de um homem acusado de cometer furtos na zona rural do município e na recuperação de uma motocicleta levada durante a madrugada em Rio Branco.
No primeiro caso, a equipe de investigação identificou J. L. J., de 27 anos, suspeito de praticar uma série de furtos em áreas rurais. A Justiça expediu mandado de prisão preventiva, cumprido na manhã de terça. O indivíduo foi encaminhado à delegacia, onde passou pelos procedimentos legais.
Já na segunda ocorrência, policiais plantonistas localizaram uma motocicleta furtada no bairro Belo Jardim, em Rio Branco. O veículo foi encontrado na zona urbana de Senador Guiomard e devolvido ao proprietário. O autor do crime, M. N. da S., de 29 anos, foi identificado, ouvido e confessou o delito.
O delegado titular do município, Rômulo Barros, destacou o empenho da equipe. “Essas duas ações demonstram o comprometimento da Polícia Civil com a segurança da população. Atuamos de forma rápida para recuperar bens furtados e garantir que os responsáveis sejam responsabilizados. Nosso objetivo é dar uma resposta eficaz à sociedade e mostrar que não mediremos esforços para combater a criminalidade na região”, afirmou.
As investigações seguem em andamento para apurar o possível envolvimento dos suspeitos em outros crimes.
Com informações da PCAC
Homem é esfaqueado no Juruá durante briga por ciúmes; suspeito fugiu do local
Um caso de violência foi registrado na manhã desta terça-feira (9) no bairro Conjunto Beija Flor, em Eirunepé (AM). Por volta das 6h, Jane, neto do senhor Mariano, foi atingido por uma facada nas costas durante uma briga na Rua do Sem Terra.
De acordo com informações repassadas ao Eirunepé Notícias, o suspeito da agressão é um homem identificado como Elissandro. Populares relatam que o conflito teria sido motivado por ciúmes, já que Jane é o atual companheiro da ex-esposa do agressor.
Após a agressão, moradores acionaram o socorro, e a vítima foi levada ao hospital da cidade. Até o momento, o estado de saúde de Jane não foi divulgado oficialmente.
A Polícia Militar foi acionada e realiza buscas pelo suspeito, que fugiu do local logo após o crime. A investigação ficará a cargo da Polícia Civil de Eirunepé, responsável por apurar os detalhes da agressão e confirmar a motivação.
Informações via manciolimaemfoco.com.br
Após três anos desaparecido, homem é identificado graças à integração da Polícia Civil do Acre ao Portal Nacional de Desaparecidos
A identificação de Mateus Lima da Silva, desaparecido desde maio de 2022, ilustra como o uso de tecnologia e a integração de dados podem transformar a busca por pessoas desaparecidas no Brasil. Após mais de três anos de incertezas para a família, Mateus foi reconhecido graças à atuação do Instituto de Identificação Raimundo Hermínio de Melo (IIRHM) e à recente integração da Polícia Civil do Acre (PCAC) ao Portal Nacional de Desaparecidos.
O caso teve desfecho em agosto de 2025, quando Mateus deu entrada no Pronto-Socorro de Rio Branco (HUERB), vindo de Assis Brasil, desacompanhado, sem documentos e em estado inconsciente. A equipe do hospital acionou o IIRHM, que realizou a coleta de digitais e, por meio de cruzamento com bancos de dados biométricos, conseguiu confirmar sua identidade e notificar a família.
A integração da Polícia Civil do Acre ao Portal Nacional de Desaparecidos, implementada em agosto de 2025, representa um marco no combate ao desaparecimento de pessoas. A plataforma permite compartilhar e consultar informações em tempo real entre todas as polícias civis do país, agilizando a localização de pessoas e fortalecendo a cooperação interestadual.
No caso de Mateus, a tecnologia foi determinante. O IIRHM utilizou sistemas biométricos modernos, como o Automated Biometric Identification System, (ABIS) que possibilitam confrontar as digitais coletadas com bancos de dados estaduais e nacionais, garantindo precisão na identificação.
Para o delegado-geral da Polícia Civil do Acre, José Henrique Maciel, a adesão ao portal nacional representa um salto de qualidade nas investigações. “O acesso a dados atualizados e a integração com outros estados demonstram o compromisso da Polícia Civil com a proteção da vida e a defesa dos direitos humanos. Nosso objetivo é oferecer respostas rápidas e humanizadas às famílias que sofrem com o desaparecimento de seus entes queridos. Casos como o do Mateus mostram como a tecnologia e o trabalho conjunto podem devolver dignidade e esperança”, destacou.
O diretor do Instituto de Identificação Raimundo Hermínio de Melo, Júnior César da Silva, reforça o papel da perícia papiloscópica no processo. “O trabalho da nossa equipe é minucioso e exige precisão. Utilizamos sistemas biométricos avançados, como o ABIS, para confrontar dados estaduais e nacionais, o que tem sido decisivo para identificar pessoas não reconhecidas e resolver casos de desaparecimento. Cada pessoa identificada representa uma família que pode voltar a ter paz”, enfatizou.
De acordo com a Lei 13.812/2019, que institui a Política Nacional de Busca de Pessoas Desaparecidas, o registro de desaparecimento pode ser feito imediatamente, sem necessidade de esperar 24 horas. Após o registro, os dados são inseridos no Portal Nacional e cruzados com os bancos biométricos, acelerando as investigações e aumentando as chances de localização.
A adesão da Polícia Civil do Acre ao Portal Nacional de Desaparecidos, aliada à expertise técnica do IIRHM, posiciona o estado como referência na localização e identificação de desaparecidos. O modelo acreano demonstra como políticas públicas integradas à tecnologia podem oferecer respostas rápidas e humanizadas.
Fonte: PCAC
Polícia Civil deflagra operação “Sangue Frio” e prende dois homens acusados de crimes violentos em Mâncio Lima
A Polícia Civil do Acre (PCAC), por meio da Delegacia-Geral de Mâncio Lima, desencadeou nesta terça-feira, 9, a Operação Sangue Frio, com o objetivo de identificar, localizar e prender indivíduos acusados de crimes cometidos com extrema violência, incluindo homicídios, tentativas de homicídio e tortura.
Durante a ação, a equipe de investigação logrou êxito e prendeu dois homens em cumprimento a mandados de prisão preventiva expedidos pela Justiça.
O primeiro caso envolve I.A.A., de 28 anos, apontado como participante de um crime de tortura praticado em companhia de outros suspeitos. Já o segundo caso refere-se a V.R.C.S., conhecido como “Valzinho do Bom Jesus”, suspeito de uma tentativa de homicídio ocorrida na comunidade Bom Jesus – Rio Azul. Além disso, ele também é investigado por ser o autor de um homicídio registrado anteriormente em Mâncio Lima.
“A Polícia Civil do Acre tem travado uma luta incansável em Mâncio Lima e região para identificar, capturar e colocar à disposição da Justiça todos aqueles que cometem crimes graves e violentos. Não vamos medir esforços para garantir a segurança da população e dar uma resposta efetiva à sociedade”, destacou o delegado José Obetânio, que coordenou a operação da Polícia Civil no combate à criminalidade na região.
A Operação Sangue Frio terá continuidade, e, segundo a Polícia Civil, novas prisões podem ocorrer a qualquer momento à medida que as investigações avançam.
