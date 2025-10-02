Polícia prende suposto chefe de organização criminosa atuante no Vale do Juruá

Homem foi capturado em operação conjunta da Polícia Civil e Militar no bairro Cohab, em Cruzeiro do Sul; ele é investigado como mandante de assaltos na região

Uma operação integrada da Polícia Civil e Polícia Militar resultou na prisão de um homem identificado como o suposto líder de uma organização criminosa atuante no Vale do Juruá. A captura ocorreu na tarde de quarta-feira (1º) no bairro Cohab, em Cruzeiro do Sul, segundo informações do delegado Heverton Carvalho.

De acordo com as investigações, o detido seria o responsável por ordenar assaltos e comandar uma série de crimes na região. A ação foi planejada previamente e executada de forma coordenada, sem registro de resistência ou incidentes.

O subcomandante da Polícia Militar, Thales Campos, falou sobre a ação conjunta que resultou na prisão do suspeito conhecido como “01”, apontado como líder de uma organização criminosa que atua no Vale do Juruá. Segundo ele, o indivíduo é considerado extremamente violento e teria comandado diversos crimes na região, incluindo sequestros, homicídios e roubos.

A operação, realizada em conjunto entre Polícia Civil e Polícia Militar, visou desarticular a atuação do grupo e garantir maior segurança à população local. Thales Campos destacou a importância do trabalho integrado entre as forças de segurança para enfrentar organizações criminosas que causam impacto direto na sociedade.

O preso permanece sob custódia e responderá pelos crimes atribuídos à organização. As polícias continuam com as investigações para identificar e prender outros integrantes do grupo. A operação reforça a atuação conjunta das forças de segurança no interior do estado.

