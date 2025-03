Polícia prende sete suspeitos de ataques a ribeirinhos em Tefé, no Amazonas

Grupo criminoso usava canoa para roubar produções locais e motores de popa, causando prejuízos e insegurança na região do lago de Tefé

A Polícia Civil do Amazonas prendeu sete integrantes de um grupo criminoso suspeito de cometer uma série de ataques contra ribeirinhos no município de Tefé, interior do estado. De acordo com as investigações, os criminosos atuavam na região do lago de Tefé, onde roubavam produções locais e motores de popa de embarcações, deixando a população em alerta.

Os criminosos utilizavam uma canoa para se aproximar das vítimas e realizar os assaltos, que ocorriam de forma recorrente. Os ataques causaram prejuízos significativos aos moradores e comprometeram a segurança das comunidades ribeirinhas. Durante a operação policial, foram apreendidos vários motores de popa e a canoa usada pelo grupo.

A ação representa um alívio para os ribeirinhos, que há meses sofriam com a onda de crimes na região. A polícia segue investigando possíveis ligações do grupo com outros delitos na área.

Compartilhe isso: WhatsApp

Tweet



Telegram



Relacionado

Comentários