Polícia prende sete por associação criminosa em Cruzeiro do Sul; armas e munições são apreendidas

Operação conjunta da PM e PC interceptou grupo que planejava crimes no Vale do Juruá; entre os achados estão munições calibre 38 e 9mm

Uma ação integrada entre a Polícia Militar e a Polícia Civil resultou na prisão de sete indivíduos por associação criminosa em Cruzeiro do Sul. A operação, deflagrada após investigações do Núcleo Especializado de Investigações Criminais (NEIC), interceptou uma reunião de suspeitos que estariam planejando crimes na região do Vale do Juruá.

Ao se aproximarem do imóvel alvo, os policiais foram avistados por um dos suspeitos, que tentou alertar os demais. Apesar da reação, as equipes da ROTAM e do GIRO (Companhia de Policiamento Especializado do 6° BPM) cercaram a residência e, com autorização legal, realizaram a abordagem. Durante a busca, foram encontrados:

25 munições calibre 9×17

2 munições calibre .38

1 algema

Celulares

Material apreendido e próximos passos

Todos os detidos e os itens recolhidos foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil para procedimentos cabíveis. Os presos devem passar por audiência de custódia nas próximas horas.

De acordo com as autoridades, a operação reforça o combate ao crime organizado na região. “A atuação conjunta foi essencial para desarticular esse grupo e evitar possíveis delitos”, destacou um representante da Polícia Civil.

A investigação segue em andamento para apurar possíveis ligações dos detidos com outros crimes na área.

