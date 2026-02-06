Polícia prende seis suspeitos de furtar barcos e motores de comunidades ribeirinhas no Acre

Com o objetivo de facilitar o acesso dos servidores da Educação aos serviços administrativos e funcionais, a Secretaria de Estado de Educação e Cultura (SEE) passou a realizar o atendimento presencial exclusivamente na Organização em Centros de Atendimento (OCA), em Rio Branco. O novo Espaço do Servidor concentra mais de 60 serviços e garante mais agilidade, comodidade e eficiência no atendimento ao público.

Localizado na Praça Rosa – Recepção Rosa II, o Espaço do Servidor da SEE funciona de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 13h30, na Rua Quintino Bocaiúva, nº 299, no Centro da capital. O local atende servidores ativos, aposentados e pensionistas da rede estadual de ensino.

Entre os principais serviços ofertados estão a abertura de processos administrativos, como abono de permanência, adicionais, afastamentos, auxílios, averbações, licenças diversas, licença-prêmio, progressão e promoção, remoção, redistribuição, retroativos, restituições e vacância.

O espaço também disponibiliza atendimentos relacionados à perícia médica, incluindo aposentadoria por invalidez, enquadramento por deficiência, licenças para tratamento de saúde, licença por motivo de doença em pessoa da família, redução de carga horária, remoção por motivo de saúde e readaptação funcional.

Na área de protocolo e informações, os servidores podem realizar o recebimento de documentos, obter orientações sobre processos e consultar a tramitação processual. Já nas atualizações funcionais, são oferecidos serviços como criação de e-mail funcional, emissão de declarações, consulta à ficha funcional e financeira, pesquisa de férias e redefinição de senha do contracheque.

De acordo com o chefe da Divisão de Atendimento e Processos da SEE, Andrey Silva do Amaral, a instalação do Espaço do Servidor na OCA representa um avanço importante na política de valorização e cuidado com os servidores.

“A OCA é um espaço estratégico, de fácil acesso e já consolidado como referência em atendimento ao cidadão. Trazer os serviços da SEE para esse ambiente significa oferecer mais conforto, organização e agilidade, além de garantir que o servidor resolva diversas demandas em um único local”, destacou.

