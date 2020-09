Com jornais RO

Agentes do Serviço de Investigação e Capturas das Delegacias de Polícia Civil de Nova Mamoré e de Extrema, em ação conjunta com policiais militares lotados em Nova Mamoré, Abunã, Vista Alegre, Extrema e Califórnia prenderam uma quadrilha de seis pessoas suspeitos de roubar e matar o empresário Roque Meazza (68 anos) na noite de ontem (23/08) em Nova Califórnia, distrito de Porto Velho/RO.

Os presos são Alex. S.P.(21) ; Diego.S.M.(24), Joilson.S.S. (26), Abdiel.A.F.(24), Adelmo.A.S.(26) e uma adolescente J.D.S.D.O.S. (16 anos) também foi apreendida, todos suspeitos de envolvimento no crime bárbaro.

Roque estava desaparecido desde as primeiras horas de quarta-feira (23) quando saiu para trabalhar em sua caminhonete modelo Hilux.

O mesmo foi encontrado já sem vida, na noite de ontem, em sua propriedade que fica às margens da BR-364. E sua caminhonete marca Toyota/Hilux não foi localizada.

Da ação policial

Na manhã de ontem, os policiais tomaram conhecimento de que dois elementos em atitudes suspeitas atravessaram a caminhonete hilux de cor branca pela balsa, com as mesmas características do empresário. Na abordagem os investigadores encontram o documento da Hillux do empresário.

Eles alegaram que pegaram o carro para trazer até Nova Mamoré, depois seria encaminhada à Bolívia e pelo serviço receberiam a quantia de R$ 8 mil.

As investigações continuaram e os policiais localizaram mais dois integrantes da quadrilha: Alex S.P. e a menor de idade. Alex teria matado o empresário. Com ele, os policiais encontram uma corrente de ouro pertencente à vítima.

Os envolvidos são integrantes da Facção criminosa e, após a prisão, eles foram encaminhados ao sistema Prisional onde permanecerão à disposição da Justiça.

