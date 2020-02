O acusado não resistiu à prisão e foi conduzido à delegacia. De lá, será encaminhado a presídio em Rio Branco

Agentes da Polícia Civil de Acrelândia com apoio da Polícia Militar deram cumprimento do mandato de prisão na manhã de sábado (22). O professor Celso Miguel Santana foi detido em sua residência no ramal do Bengala, zona rural de Acrelândia, interior do Acre.

O acusado não resistiu à prisão e foi conduzido à delegacia. De lá, ele será encaminhado ao presídio. Celso atua como professor de matemática da rede municipal de ensino de Acrelândia.

O homem foi condenado pela Justiça a uma pena de 9 anos de prisão pela prática de estupro de vulnerável. Consta no processo que o professor assediava uma criança de aproximadamente 10 ano na época dos fatos.

Ao ser denunciado, o professor chegou a ser preso. Conseguiu responder ao processo em liberdade, já que cabia recurso até a segunda instância.

O educador deverá cumprir a pena no presidio Francisco de Oliveira Conde. Por ser graduado, terá o direito a uma cela especial.

O professor nega todos os fatos. A defesa irá recorrer da decisão nas instâncias superiores.

