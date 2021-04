Na manhã desta terça-feira, 20, a Polícia Civil, por meio da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa – Dhpp, juntamente com agentes da Coordenadoria de Recursos Especiais – Core, prendeu um homicida que estava se escondendo na Zona Rural do município de Plácido de Castro, a 100 Km da capital.

O suspeito P.R.S., 20 anos é investigado pelo homicídio de Welison Correia Sampaio, 26 anos, que ocorreu no dia 16 de fevereiro durante uma bebedeira no Km 26 da Estrada Transacreana. Logo que a Polícia Civil tomou conhecimento do fato, agentes da Dhpp iniciaram as investigações, chegando a autoria do crime.

Segundo o delegado Leonardo Ribeiro, que preside o inquérito do caso, as investigações apontaram que o autor do crime bárbaro se homiziou na casa de parentes na Zona Rural do município de Plácido de Castro após a prática delitiva.

O suspeito, que teve a prisão preventiva decretada pelo Poder Judiciário será encaminhado ao presídio da capital, local de onde aguardará julgamento.

Comentários