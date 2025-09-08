Polícia prende monitorado da Justiça com mais de 1 kg de drogas em Rio Branco

Suspeito de 32 anos, condenado a 16 anos de prisão por assalto e tráfico, havia sido beneficiado com liberdade há pouco mais de um mês

Na tarde desta segunda-feira (8), uma ação do Policiamento Comunitário da PMAC resultou na prisão de João Gabriel Nascimento Braga, de 32 anos, monitorado da Justiça, flagrado com mais de 1,3 kg de drogas em Rio Branco.

A ocorrência teve início quando policiais patrulhavam a Rua do Passeio, entre os bairros Triângulo e Taquari, no segundo distrito da capital, e avistaram uma dupla em atitude suspeita em uma motocicleta Honda Bros branca. Ao receber ordem de parada, o condutor desobedeceu e fugiu.

Durante a perseguição, João Gabriel, que estava na garupa, lançou uma sacola preta sobre o telhado de uma residência e tentou escapar correndo, mas acabou detido na Rua Boulevard Augusto Monteiro, no bairro 15. O piloto da motocicleta, identificado apenas pela alcunha de “Gordo”, conseguiu fugir.

Na sacola arremessada, os policiais encontraram um tijolo de maconha pesando 1,3 kg. Com o suspeito, ainda foi apreendido um invólucro de cocaína com 50 gramas.

João Gabriel confessou envolvimento no tráfico e disse que receberia R$ 500 pelo transporte da droga do bairro Taquari até a Cadeia Velha. Ele relatou também possuir diversas passagens pela polícia e já ter cumprido quatro anos de prisão em regime fechado, após condenação de 16 anos por assalto e tráfico. Há pouco mais de um mês, havia sido beneficiado com a progressão para cumprir a pena em liberdade.

Diante dos fatos, o suspeito recebeu voz de prisão e foi encaminhado à Delegacia Central de Flagrantes (Defla), junto com o material apreendido, para os procedimentos cabíveis.

