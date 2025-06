Polícia prende foragido por tráfico de drogas em operação conjunta em Marechal Thaumaturgo

Apesar do encerramento oficial da operação, a Polícia Civil reforça que o trabalho de combate à violência sexual continua durante todo o ano

Durante todo o mês de maio, a Polícia Civil do Acre (PCAC) participou ativamente da operação nacional “Caminhos Seguros 2025”, coordenada pela Secretaria Nacional de Segurança Pública do Ministério da Justiça e Segurança Pública (Senasp/MJSP). A ação integra o calendário do Maio Laranja, mês voltado à prevenção e enfrentamento da violência sexual contra crianças e adolescentes.

No estado do Acre, os resultados da operação foram expressivos. Ao todo, foram 20 mandados de prisão cumpridos e 14 prisões em flagrante, além do reforço operacional em delegacias especializadas na capital Rio Branco, em Cruzeiro do Sul, e nas unidades de Sena Madureira, Tarauacá e Acrelândia, municípios que registram os maiores índices de violência sexual infantojuvenil no estado.

Além das ações repressivas, a PCAC investiu fortemente em medidas educativas e preventivas. Foram realizadas 27 palestras, alcançando mais de 3 mil crianças e adolescentes em escolas. Durante os encontros, delegados e policiais civis abordaram temas como os direitos e deveres das crianças e adolescentes, o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) e, principalmente, como identificar e denunciar casos de abuso sexual.

A delegada Juliana De Angelis, responsável pela coordenação da operação no Acre, destacou a importância de unir ações de repressão e orientação. “A Caminhos Seguros não termina com o fim de maio. Nosso compromisso com a proteção da infância é contínuo. Reforçamos a repressão com prisões, sim, mas também fomos às escolas, conversamos com as crianças, levamos informação. Quanto mais informada está a sociedade, mais protegida está a criança. E qualquer suspeita pode e deve ser denunciada”, afirmou.

Apesar do encerramento oficial da operação, a Polícia Civil reforça que o trabalho de combate à violência sexual continua durante todo o ano. Casos de abuso, exploração ou suspeitas podem ser comunicados anonimamente pelo Disque 100, ou em qualquer delegacia do estado.

