Polícia prende foragido por homicídio de Assis Brasil que estava escondido em Sena Madureira

K.P.M.J., 21 anos, tentou fugir ao avistar equipe do GIO no bairro Pista; ordem de prisão havia sido expedida pela comarca da cidade de origem

A Polícia Militar de Sena Madureira prendeu, na tarde desta sexta-feira (2), um foragido da Justiça acusado de homicídio em Assis Brasil. K.P.M.J., 21 anos, foi localizado pelo Grupamento de Intervenção Ostensiva (GIO) no bairro Pista, após levantamento de dados de inteligência que apontavam seu esconderijo no município.

Durante a ação, o suspeito tentou fugir ao perceber a aproximação dos policiais, mas foi rapidamente contido. A ordem de prisão em aberto havia sido expedida pela comarca de Assis Brasil, onde ele é investigado por homicídio cometido em datas anteriores.

Após a captura, o foragido foi conduzido à delegacia de Polícia Civil de Sena Madureira, onde foram realizados os procedimentos legais. Ele permanece à disposição da Justiça.

