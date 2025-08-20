Polícia prende foragido da Justiça e homem com simulacro durante patrulhamento em Brasiléia

Ação conjunta da Rádio Patrulha e BOPE ocorreu na madrugada desta quarta-feira (20)

Durante uma ação de patrulhamento de rotina realizada na madrugada desta quarta-feira (20), a Rádio Patrulha, com apoio de uma guarnição do Batalhão de Operações Especiais (BOPE), prendeu dois homens em situações distintas na cidade de Brasiléia, no interior do Acre.

De acordo com informações da polícia, o primeiro suspeito foi abordado na região periférica da parte alta da cidade após demonstrar comportamento suspeito ao avistar a viatura. Durante a checagem, foi constatado que ele tinha um mandado de prisão em aberto. O homem recebeu voz de prisão e foi conduzido à Delegacia de Polícia Civil.

Pouco depois, outro indivíduo foi abordado por uma equipe do BOPE, também por atitude suspeita. Na revista pessoal, os policiais encontraram em sua posse um simulacro de arma de fogo. O homem também foi detido e encaminhado à delegacia.

Ambos foram apresentados ao delegado de plantão e deverão passar por audiência de custódia, onde o Ministério Público e o Judiciário definirão as medidas a serem aplicadas.

