Polícia prende foragido da Justiça e homem com simulacro durante patrulhamento em Brasiléia
Ação conjunta da Rádio Patrulha e BOPE ocorreu na madrugada desta quarta-feira (20)
Durante uma ação de patrulhamento de rotina realizada na madrugada desta quarta-feira (20), a Rádio Patrulha, com apoio de uma guarnição do Batalhão de Operações Especiais (BOPE), prendeu dois homens em situações distintas na cidade de Brasiléia, no interior do Acre.
De acordo com informações da polícia, o primeiro suspeito foi abordado na região periférica da parte alta da cidade após demonstrar comportamento suspeito ao avistar a viatura. Durante a checagem, foi constatado que ele tinha um mandado de prisão em aberto. O homem recebeu voz de prisão e foi conduzido à Delegacia de Polícia Civil.
Pouco depois, outro indivíduo foi abordado por uma equipe do BOPE, também por atitude suspeita. Na revista pessoal, os policiais encontraram em sua posse um simulacro de arma de fogo. O homem também foi detido e encaminhado à delegacia.
Ambos foram apresentados ao delegado de plantão e deverão passar por audiência de custódia, onde o Ministério Público e o Judiciário definirão as medidas a serem aplicadas.
Procon, Ciretran, PM, MPAC e Prefeitura promovem ação orientativa com vendedores ambulantes em Brasiléia
Iniciativa reuniu órgãos de fiscalização e reforçou diálogo entre trabalhadores informais e poder público
Nesta terça-feira (19), a Prefeitura de Brasiléia, em parceria com parceria do PROCON, Ciretran, Polícia Militar e do Ministério Público, através do setor de cadastro e da Vigilância Sanitária, realizaram uma ação orientativa voltada para os vendedores ambulantes que atuam na Avenida Manoel Marinho Montes.
O objetivo foi esclarecer dúvidas, incentivar a regularização e fortalecer o diálogo entre o poder público e os trabalhadores informais. Durante a atividade, foram repassadas orientações sobre organização dos espaços, respeito às normas de trânsito e de segurança, além de informações sobre direitos e deveres nas relações de consumo.
O PROCON destacou a importância da transparência na comercialização dos produtos, enquanto a Ciretran e a Polícia Militar reforçaram o cumprimento das regras de tráfego e a ocupação consciente dos espaços públicos. Já a presença do Ministério Público garantiu o caráter educativo e preventivo da ação.
A Prefeitura reafirmou seu compromisso em apoiar os vendedores ambulantes, buscando alternativas que conciliem o sustento das famílias com a organização e o desenvolvimento da cidade.
Justiça agenda audiência de pastor acusado de feminicídio em Capixaba
Réu responde pela morte da esposa e por duas tentativas de homicídio; sessão está marcada para o próximo dia 25
A Justiça do Acre marcou para o próximo dia 25 de agosto a audiência de instrução e julgamento do pastor Natalino do Nascimento Santiago, acusado de assassinar a esposa, Auriscléia Lima, a golpes de faca, e de tentar matar outras duas pessoas durante o mesmo crime, em Capixaba, interior do estado.
Na sessão, que será realizada no Fórum de Capixaba, além do interrogatório do réu, serão ouvidas testemunhas de acusação e defesa, entre elas o irmão de Auriscléia, que também foi atacado, e o próprio filho do pastor, menor de idade, que tentou defender a mãe e acabou ferido por um golpe de faca.
Natalino foi preso em 14 de junho, na zona rural de Capixaba, após três dias de buscas da polícia. Ele estava foragido desde o dia 11 de junho, data em que cometeu o feminicídio e as duas tentativas de homicídio.
No último dia 10 de julho, a Justiça aceitou a denúncia apresentada pelo Ministério Público do Acre, tornando o pastor réu no processo. A defesa solicitou a transferência dele para o presídio de Senador Guiomard, mas a decisão será tomada apenas durante a audiência, após parecer do promotor responsável pelo caso.
O acusado já possui histórico criminal e cumpre pena de 35 anos de prisão por dois assassinatos anteriores, entre eles o de uma mulher que, antes de ser morta, foi estuprada. No dia do feminicídio de Auriscléia, Natalino estava foragido.
Prefeito Jerry Correia visita obras importantes em Assis Brasil
Na tarde desta segunda-feira (18), o prefeito Jerry Correia, acompanhado do secretário municipal de Planejamento Quedinei Correia, do vice-prefeito e secretário de Obras Reginaldo Martins e da engenheira fiscal Régila Fernandes, visitou duas importantes obras em andamento no município.
A primeira parada foi no Estádio José Dantas, que está em fase de conclusão. O espaço esportivo está passando por uma completa revitalização, que inclui melhorias na estrutura, instalação de novos equipamentos, construção de calçadas, arborização e a criação de um espaço destinado para vendas. O objetivo é transformar o estádio não apenas em um local de prática esportiva, mas também em um ambiente acolhedor para a população, especialmente para os trabalhadores que aproveitam os eventos para comercializar seus produtos.
Em seguida, a comitiva acompanhou o andamento da construção da nova sede da Secretaria Municipal de Saúde. Essa é uma obra histórica para Assis Brasil, já que a cidade nunca teve um espaço próprio para a secretaria. O novo prédio será um marco da gestão municipal, oferecendo melhores condições de trabalho para os profissionais de saúde e mais qualidade no atendimento à população.
Além de trazer melhorias para os serviços públicos, as obras também estão gerando empregos e movimentando a economia local. O prefeito destacou que alguns empreiteiros, inclusive, relataram a necessidade de mais mão de obra, o que representa uma oportunidade para os trabalhadores do município.
“Estamos avançando em obras que marcam a história de Assis Brasil. O estádio e a sede da Saúde são investimentos que trazem dignidade para o povo, movimentam a economia e geram empregos. Estamos viabilizando melhorias que ficarão como legado para o nosso município”, destacou o prefeito Jerry Correia.
A Prefeitura de Assis Brasil segue comprometida em garantir infraestrutura, gerar oportunidades e transformar a cidade para todos.
