Polícia prende ex-juiz suspeito de manipular jogos da série B do Brasileiro

Após longa espera da torcida, o Flamengo confirmou em suas redes sociais que o atacante Pedro retorna aos gramados nesta quarta-feira (9), às 21h30 no Maracanã, contra o Central Córdoba, pela Libertadores.

O atacante foi relacionado pelo técnico Filipe Luis e ficará à disposição após sete meses ausente por conta de uma grave lesão no joelho.

Pedro treina normalmente com o grupo há uma semana e, de acordo com o planejamento da comissão técnica, deve receber minutos na segunda rodada da Libertadores.

“Após quase sete meses de intensa recuperação, o atacante Pedro volta a ser relacionado para uma partida pelo Flamengo. Ele foi incluído pelo técnico Filipe Luís na lista de jogadores que enfrentarão o Central Córdoba, em partida válida pela Libertadores. O reencontro com a torcida Rubro-Negra será nesta quarta-feira (9), no Maracanã”, divulgou o clube.

A lesão de Pedro

O atacante do Flamengo rompeu o ligamento cruzado no início de setembro de 2024, quando treinava com o elenco da Seleção Brasileira visando a disputa das Eliminatórias.

Naquela altura da temporada, Pedro era artilheiro absoluto do Flamengo e do Brasil, com 30 gols. A lesão, inclusive, foi uma das principais razões para a queda de Tite, após a eliminação para o Peñarol na Libertadores.