A Polícia Civil do município de Cruzeiro do Sul prendeu o cinegrafista Frank Melo.

Ele está sendo acusado de estuprar a própria cunhada, quando ela tinha apenas 13 anos de idade. _________________ As investigações guiadas pelo delegado Vinicius Almeida dão conta de que o abuso aconteceu, de fato, quando a vítima tinha 13 anos. _____________

“Ele [Frank] afirmou em depoimento que só se relacionou com a menor no ano passado, quando ela já estava com 15 anos de idade”, disse o delegado ao site.

Frank está preso no Complexo Penitenciário Manoel Neri, em Cruzeiro do Sul.