Polícia prende chefe de facção conhecido como ‘Coca-Cola’ e esposa em Cruzeiro do Sul
Casal foi flagrado com drogas, arma de fogo, dinheiro e celulares durante operação conjunta da PM e PC
Um homem identificado pelo apelido de “Coca-Cola”, apontado como chefe de uma facção criminosa que atua em todo o Vale do Juruá, foi preso nesta quarta-feira (1º), junto com a esposa, no bairro Cohab, em Cruzeiro do Sul.
A prisão ocorreu durante uma operação conjunta da Polícia Militar e Polícia Civil, após levantamentos realizados pelo setor de inteligência das corporações. O casal foi autuado por tráfico de drogas e posse de arma de fogo.
No momento da abordagem, o homem — considerado de alta periculosidade — tentou fugir e resistiu à prisão, sendo necessário levá-lo a uma unidade de saúde após ser contido.
Dentro da residência, os policiais apreenderam uma arma de fogo, porções de maconha e cocaína, além de uma balança de precisão, celulares e dinheiro. O casal foi preso em flagrante, e contra o suspeito já havia um mandado de prisão em aberto.
O rapper Hungria, de 34 anos de idade, está internado em um hospital em Brasília com suspeita de intoxicação por metanol após ingestão de bebida alcoólica adulterada.
De acordo com o boletim médico divulgado pelo Hospital DF Star, ele deu entrada na unidade nesta quinta-feira (2), com quadro de cefaleia, náuseas, vômitos, turvação visual e acidose metabólica.
Ainda não há informação se o consumo da bebida teria ocorrido no Distrito Federal, que oficialmente ainda não conta com nenhum caso confirmado de intoxicação por metanol. O boletim médico diz ainda que o tratamento foi iniciado e que a investigação sobre o caso segue.
Gustavo Hungria das Neves é da periferia de Brasília, da Ceilândia, e ganhou projeção nacional com suas músicas. Nas redes sociais, a equipe do músico disse que ele está sendo acompanhado pelos médicos e “fora de risco iminente”. Informou ainda que a agenda de shows para o fim de semana está cancelada e agradeceu o apoio dos fãs.
Polícia prende suposto chefe de organização criminosa atuante no Vale do Juruá
Homem foi capturado em operação conjunta da Polícia Civil e Militar no bairro Cohab, em Cruzeiro do Sul; ele é investigado como mandante de assaltos na região
Uma operação integrada da Polícia Civil e Polícia Militar resultou na prisão de um homem identificado como o suposto líder de uma organização criminosa atuante no Vale do Juruá. A captura ocorreu na tarde de quarta-feira (1º) no bairro Cohab, em Cruzeiro do Sul, segundo informações do delegado Heverton Carvalho.
De acordo com as investigações, o detido seria o responsável por ordenar assaltos e comandar uma série de crimes na região. A ação foi planejada previamente e executada de forma coordenada, sem registro de resistência ou incidentes.
O subcomandante da Polícia Militar, Thales Campos, falou sobre a ação conjunta que resultou na prisão do suspeito conhecido como “01”, apontado como líder de uma organização criminosa que atua no Vale do Juruá. Segundo ele, o indivíduo é considerado extremamente violento e teria comandado diversos crimes na região, incluindo sequestros, homicídios e roubos.
A operação, realizada em conjunto entre Polícia Civil e Polícia Militar, visou desarticular a atuação do grupo e garantir maior segurança à população local. Thales Campos destacou a importância do trabalho integrado entre as forças de segurança para enfrentar organizações criminosas que causam impacto direto na sociedade.
O preso permanece sob custódia e responderá pelos crimes atribuídos à organização. As polícias continuam com as investigações para identificar e prender outros integrantes do grupo. A operação reforça a atuação conjunta das forças de segurança no interior do estado.
Polícia recupera motocicleta roubada de Rio Branco durante operação em Sena Madureira
Condutor foi preso por receptação na Operação Trânsito Seguro; autoridades alertam que divulgação de blitz em redes sociais configura crime
Uma motocicleta roubada na capital foi recuperada pela polícia durante a Operação Trânsito Seguro na noite de quarta-feira, dia 1º, em Sena Madureira. O condutor do veículo foi detido e encaminhado à delegacia, onde responderá pelo crime de receptação.
A ação integra as operações contínuas da Polícia Militar e órgãos de segurança no combate a roubos e furtos de veículos no interior do estado. As autoridades reforçaram que a divulgação de informações sobre blitz em grupos de mensagens ou redes sociais é crime, pois compromete a eficácia das ações policiais.
A operação buscou ainda conscientizar a população sobre a importância do respeito às leis de trânsito e da colaboração com as forças de segurança. A motocicleta foi devolvida ao proprietário legal após os trâmites policiais.
