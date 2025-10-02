Polícia prende chefe de facção conhecido como ‘Coca-Cola’ e esposa em Cruzeiro do Sul

Casal foi flagrado com drogas, arma de fogo, dinheiro e celulares durante operação conjunta da PM e PC

Um homem identificado pelo apelido de “Coca-Cola”, apontado como chefe de uma facção criminosa que atua em todo o Vale do Juruá, foi preso nesta quarta-feira (1º), junto com a esposa, no bairro Cohab, em Cruzeiro do Sul.

A prisão ocorreu durante uma operação conjunta da Polícia Militar e Polícia Civil, após levantamentos realizados pelo setor de inteligência das corporações. O casal foi autuado por tráfico de drogas e posse de arma de fogo.

No momento da abordagem, o homem — considerado de alta periculosidade — tentou fugir e resistiu à prisão, sendo necessário levá-lo a uma unidade de saúde após ser contido.

Dentro da residência, os policiais apreenderam uma arma de fogo, porções de maconha e cocaína, além de uma balança de precisão, celulares e dinheiro. O casal foi preso em flagrante, e contra o suspeito já havia um mandado de prisão em aberto.

Compartilhe isso: WhatsApp

Tweet



Telegram



Relacionado

Comentários