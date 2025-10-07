Polícia prende casal com drogas e arma de fogo em operação na fronteira; suspeito confessa participação em homicídios

Em mais uma etapa da operação integrada para identificar e prender envolvidos em roubos e homicídios na região de fronteira, as forças de segurança do Acre realizaram uma ação conjunta nesta terça-feira (7), entre a Polícia Civil de Epitaciolândia e o GIRO do 5º Batalhão da Polícia Militar (BPM). A ação resultou na prisão de um casal acusado de tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo.

As equipes receberam informações de que um homem e sua esposa estariam vendendo entorpecentes em via pública, na região conhecida como “Favelinha”, e que o suspeito estaria armado. De posse das informações, os agentes montaram um cerco policial e abordaram três pessoas em um beco conhecido como “Beco do Mãozinha”.

Durante a abordagem, os policiais encontraram 31 trouxinhas de uma substância semelhante à cocaína, uma sacola com cerca de 80 gramas de maconha, além de um revólver calibre .38, da marca Taurus, municiado com seis cartuchos intactos, e dois aparelhos celulares.

A mulher assumiu ser a proprietária da droga, enquanto o homem confessou ter escondido a arma de fogo momentos antes da chegada da polícia. Diante da situação, o casal recebeu voz de prisão e foi conduzido à Delegacia de Polícia Civil de Epitaciolândia, junto com o material apreendido.

Já na delegacia, o homem confessou participação em crimes anteriores. Segundo o depoimento, ele teria participado de uma ação que resultou na morte de um casal e ferimentos em uma criança, durante um ataque a uma residência em Epitaciolândia. Ele relatou ainda envolvimento em outro atentado no bairro José Hassem, onde efetuou disparos contra dois homens a mando de uma mulher.

O suspeito afirmou que essa mulher teria vindo de Rio Branco, enviada por lideranças do Primeiro Comando da Capital (PCC), com o objetivo de fortalecer a facção na fronteira, em meio à disputa com o grupo rival Bonde dos 13.

O caso segue sob investigação, e as autoridades esperam que as informações prestadas auxiliem no esclarecimento de outros crimes ligados à disputa entre facções na fronteira do Acre com a Bolívia.

