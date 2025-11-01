Polícia prende 56 pessoas em flagrante durante operação contra crimes ambientais

A Operação Protetor dos Biomas, deflagrada pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP) em todo o país, encerrou sua primeira etapa no Estado de Rondônia com resultados expressivos no combate aos crimes ambientais.

Coordenada pelo Batalhão de Polícia Ambiental (BPA) da Polícia Militar do Estado de Rondônia, a operação foi realizada entre os dias 17 e 30 de outubro, abrangendo diversas regiões do estado com foco na repressão ao desmatamento ilegal, ao transporte irregular de produtos florestais e a outras infrações contra o meio ambiente.

Durante o período, foram realizados 97 atendimentos, incluindo uma ocorrência de violência doméstica, atendida por guarnição do BPA que atuava na operação, reforçando o compromisso da corporação com a proteção da vida e da integridade das pessoas.

As ações resultaram em 56 prisões em flagrante e 6 apreensões complementares, além da lavratura de 52 Termos de Apreensão e 96 Autos de Infração Ambiental.

Foram embargados 638 hectares de áreas degradadas e apreendidos 870,20 metros cúbicos de madeira entre toras e serrada, além de mais de 200 quilos de pescado irregular e abaixo das medidas mínimas permitidas.

Também foram apreendidos 7 tratores, 16 caminhões, 4 veículos leves, 4 motosserras, 2 armas de fogo e 16 munições.

Durante as fiscalizações, as equipes realizaram 177 abordagens a pessoas e 60 abordagens a veículos, ampliando a presença ostensiva em áreas críticas do território rondoniense.

O êxito das ações tem sido potencializado pelo uso de tecnologia, drones e inteligência geoespacial, ferramentas que permitem o monitoramento em tempo real de áreas críticas e o direcionamento preciso das equipes em campo, garantindo maior eficiência nas operações e rapidez na resposta aos ilícitos ambientais.

Entre as infrações com maior incidência registradas nesta primeira etapa, destacam-se o desmatamento ilegal, com 44 ocorrências, e o transporte irregular de madeira, com 9 registros.

Esses números refletem o foco operacional das equipes no enfrentamento direto aos ilícitos ambientais que mais impactam o bioma amazônico, especialmente a supressão irregular de vegetação nativa e o comércio clandestino de produtos florestais.

O Tenente-Coronel PM Railinson Baumann Lopes, Comandante do Batalhão de Polícia Ambiental, destacou o empenho das equipes e a relevância da operação:

“A primeira etapa da Operação Protetor dos Biomas mostrou o comprometimento e a eficiência das forças ambientais em Rondônia. Atuamos com inteligência, tecnologia e presença constante em campo, protegendo nossas florestas e cumprindo nossa missão maior: preservar a vida e os recursos naturais do Estado.”

A Operação Protetor dos Biomas segue em andamento, com novas fases programadas para ampliar as ações de fiscalização, prevenção e repressão aos crimes ambientais em todo o Estado de Rondônia.

