Polícia Penal recaptura terceiro foragido do presídio de Rio Branco escondido em área de mata

Natanael do Nascimento Salgueiro, de 25 anos, foi capturado no Residencial Rosalinda e voltará ao sistema prisional para cumprir pena de 10 anos por roubo

A Polícia Militar do 2º Batalhão prendeu, na manhã deste domingo (20), Natanael do Nascimento Salgueiro, 25 anos, um dos nove detentos que fugiram do Complexo Prisional Dr. Francisco de Oliveira Conde em 19 de junho. A captura ocorreu na Quadra 9 da rua Flor da Primavera, no Residencial Rosalinda, no 2º Distrito de Rio Branco.

Operação rápida e prisão sem resistência

De acordo com a PM, a guarnição recebeu informações precisas sobre o paradeiro do foragido e conseguiu localizá-lo sem confronto. Natanael, que estava em liberdade ilegal há pouco mais de um mês, foi levado para a Delegacia Central de Flagrantes (DEFLA) para os procedimentos padrão e, em seguida, será reintegrado ao sistema prisional. Ele ainda deve cumprir 10 anos e 3 meses pela condenação por roubo.

Fuga em massa ainda tem sete fugitivos soltos

Esta é a segunda prisão desde o episódio da fuga, que expôs falhas na segurança do presídio. As autoridades seguem em busca dos sete detentos restantes, e investigações apuram possíveis cumplicidades internas ou externas que facilitaram a evasão. A PM reforçou que mantém operações ativas para recapturar todos os envolvidos.

O Disque Denúncia Unificado (DDU) 181 é um canal de comunicação direta e anônima dos cidadãos com as polícias e Corpo de Bombeiros.

A chamada é gratuita. No Disque Denúncia, a identidade do denunciante e as informações repassadas são preservadas e mantidas sob anonimato.

