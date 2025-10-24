Polícia Penal recaptura preso foragido que tentou fugir por janela no Morro do Marrosa

Acidente na Rua Newton Prado reacende alerta sobre animais soltos nas vias; vítima foi socorrida pelo SAMU, mas demora no atendimento gera revolta

Uma motociclista ficou ferida na manhã desta sexta-feira (24) após colidir com um cachorro na Rua Newton Prado, no bairro João Alves, em Cruzeiro do Sul. O acidente, que seria mais um registro comum nas estatísticas de trânsito, revelou uma situação crítica no sistema de emergência da cidade: o socorro da vítima demorou 40 minutos para chegar porque o número oficial do SAMU (192) está fora de funcionamento.

O rompimento de uma fibra óptica deixou as linhas telefônicas do serviço de emergência inoperantes, obrigando a população a usar um número alternativo – (68) 3322-1600 – que também atende por WhatsApp. Enquanto a motociclista era atendida pela equipe do SAMU, moradores relatavam a dificuldade de acesso ao serviço essencial que já dura vários dias no município.

Populares se mobiliza para criar abrigo municipal de animais, em Cruzeiro do Sul

Um movimento liderado pelo grupo Patinhas Feliz tenta reverter a crise de animais abandonados em Cruzeiro do Sul. Representado pelo voluntário Iago Souza, o coletivo iniciou uma campanha para reunir 3.065 assinaturas – equivalente a 5% do eleitorado – e levar à Câmara de Vereadores um projeto de lei que cria o primeiro abrigo municipal de animais da cidade.

A mobilização surge em meio ao colapso no sistema de proteção animal. De acordo com Iago, o Centro de Zoonoses local não realiza castrações ou outros serviços essenciais, agravando o problema. “Protetores estão adoecendo por abrigar animais em casa sem condições”, alerta o ativista, destacando que a prefeitura precisa assumir a responsabilidade sobre o caso.

As assinaturas estão sendo coletadas em estabelecimentos parceiros como A Cruzeirense e Sorveteria Iceberg. Para validar o apoio, os cidadãos precisam apresentar título de eleitor, já que apenas moradores do município podem subscrever a iniciativa popular que tenta mudar a realidade dos animais de rua.

