Polícia Penal realiza Ação Presença dentro do Complexo Penitenciário de Rio Branco

Durante toda a semana, policiais penais do Instituto de Administração Penitenciária do Acre (Iapen/AC) realizaram a Ação Presença dentro do Complexo Penitenciário de Rio Branco. A operação acontece com intuito de verificar estrutura, evitar possíveis fugas e padronizar procedimentos de segurança. Ao longo desta sexta-feira, 9, policiais do Grupo Penitenciário de Operações Especiais (Gpoe) fizeram inspeções no local.

Ação aconteceu na Unidade de Regime Fechado nº 1 de Rio Branco, também conhecida como “Chapão” Foto: Iapen/AC

De acordo com o diretor operacional, Glauber Feitoza, neste primeiro momento, os procedimentos foram realizados na Unidade de Regime Fechado nº 1 de Rio Branco, também conhecida como “Chapão”. A retirada de materiais em excesso e possíveis ilícitos também é um dos objetivos da equipe.

“A ação foi executada com o efetivo da Polícia Penal, mas ela também faz parte de ações integradas com a Secretaria Estadual de Segurança Pública (Sejusp)”, destacou o diretor.

O presidente do Iapen, Arlenilson Cunha, ressaltou que tais procedimentos são comuns e fazem parte da rotina nos presídios, mas que fazê-los de forma mais ampla é necessário para garantir a eficácia do serviço. “Quando fazemos esse tipo de operação mais ampla e assim trabalhando de forma preventiva, em toda uma unidade, conseguimos alcançar maior êxito em nossos objetivos. Nossos profissionais trabalham dia e noite para que a ordem e a segurança sejam mantidas dentro dos presídios acreanos”, afirmou.

Por: