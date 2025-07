Polícia Penal realiza 8ª fase da Operação Mute em presídios de Rio Branco e Sena Madureira

Coordenada pela Secretaria Nacional de Políticas Penais (Senappen), teve início na segunda-feira, 30, em todo o país, a 8ª fase da Operação Mute, que tem como objetivo combater as organizações criminosas no sistema prisional e reduzir o índice de violência em âmbito nacional.

No Acre, a ação é realizada pela Polícia Penal, com apoio das forças integradas de segurança pública nas divisões de Estabelecimento Penal de Rio Branco e de Sena Madureira, além de suas forças especializadas, como a Divisão Penitenciária de Operações Especiais (Dpoe), a Divisão do Serviço de Operações e Escolta (Dsoe) e a Divisão de Operações com Cães (DOC), mais a Polícia Penal Federal e Polícia Militar do Acre. Também participaram alunos do Curso de Formação de Agente de Polícia Penal (CFAPP) que estão na fase de estágio supervisionado.

O chefe da Dpoe, João Paulo Mendes, afirma: “Essa operação é feita para desarticular as organizações criminosas e a comunicação de dentro presídio para o lado externo”.

De acordo com a Senappen, as ações de enfrentamento às comunicações proibidas no sistema prisional nacional influenciam diretamente na diminuição dos crimes violentos letais intencionais (CVLI).

“Um aparelho desse que a gente tira da unidade prisional ajuda a combater e a evitar crimes coordenados de dentro do presídio para fora. Então é uma honra participarmos desse cronograma criado e direcionado pela Senappen, que vem avançando a cada ano”, ressaltou o diretor operacional do Iapen, Tiênio Costa.

Durante a revista nas celas dos complexos penitenciários da capital e de Sena Madureira, além materiais ilícitos e teresas (cordas artesanais), foram apreendidos seis celulares, carregadores, chips para celulares e materiais perfurocortantes.

