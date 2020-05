Ascom/Iapen

Sempre atentos às movimentações no ambiente prisional, policiais penais do Instituto de Administração Penitenciária (Iapen) frustraram os planos de fuga de nove detentos da cela 10 do pavilhão P do Complexo Penitenciário de Rio Branco, na manhã deste domingo, 17. Os detentos fizeram um buraco na parede da cela, por onde iniciaram a fuga, mas foram surpreendidos pelo policial de serviço na guarita que efetuou disparos de alerta e impediu a ação dos fugitivos.

De acordo com a equipe de plantão, por volta das 6h o policial da guarita visualizou a ação dos presos que saiam do pavilhão em direção à muralha com uma teresa, corda artesanal produzida com lençóis, que usariam para transpor os limites da unidade. Desta forma, o servidor efetuou disparos de alerta, o que fez com que os presos retornassem para a cela.

Diante do ocorrido, os presos foram encaminhados para o isolamento preventivo e, posteriormente responderão a processo administrativo disciplinar. Eles serão encaminhados à Delegacia de Flagrantes ainda na manhã deste domingo para o registro da ocorrência e os procedimentos de costume. A cela 10 do pavilhão P foi isolada para a realização de reparos.

