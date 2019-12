Ascom/Iapen

Policiais penais do Instituto de Administração Penitenciária (Iapen) capturaram na manhã deste domingo, 08, o monitorado Henrique Barbosa que se encontrava evadido há cerca de dois meses. O reeducando havia rompido a tornozeleira e tomado rumo desconhecido.

De acordo com a equipe da Unidade de Monitoramento de Presos (Umep), por meio de denúncia anônima a unidade foi informada que o preso estaria em uma fazenda de propriedade do pai dele, no distrito de Nova Califórnia, no estado de Rondônia . Ao se deslocar até o local, os policiais penais constataram que o reeducando se encontrava na casa do pai dele na zona urbana.

Por volta das 5h deste domingo, os policiais penais capturaram o monitorado evadido, ainda na casa do pai dele, no distrito de Nova Califórnia, no estado de Rondônia.

Já em Rio Branco, o reeducando foi conduzido ao Instituto Médico Legal (IML) para realização de exame de corpo de delito e posteriormente foi encaminhado ao Complexo Penitenciário de Rio Branco.

