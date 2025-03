Polícia Penal de Cruzeiro do Sul frustra três tentativas de fuga em presídio em menos de três meses

O ex-árbitro da Federação Acreana de Futebol de Salão (Fafs), Thacito da Costa Furtado, 50 anos, foi vítima de agressão durante o confronto entre Villa City e Moto Táxi, na última sexta-feira (14), no ginásio Almiro Ferreira, em Manoel Urbano, no interior do Acre. O episódio ocorreu nas semifinais do Campeonato Municipal de Futsal e resultou em uma confusão generalizada, levando o árbitro a considerar abandonar a carreira após 30 anos de atuação.

Segundo Thacito da Costa, a agressão partiu do técnico do Villa City, identificado como Snay, e de atletas da equipe. O árbitro relatou que levou chutes e tapas no rosto, além de pancadas nas costelas. A confusão começou após uma decisão polêmica no primeiro tempo, quando Thacito anulou a expulsão do goleiro do Moto Táxi após consultar a mesária. Inicialmente, ele havia aplicado cartão vermelho por suposta agressão, mas, ao ser informado de que houve apenas um empurrão, substituiu a punição por um cartão amarelo.

A decisão desagradou o técnico do Villa City, que, no intervalo, dirigiu palavras ofensivas ao árbitro. “Ele disse que eu não era homem porque uma mulher [a mesária] mandava em mim”, contou Thacito. Ao tentar tomar o cartão vermelho das mãos do árbitro, o técnico iniciou a agressão, seguido por atletas da equipe. A confusão só foi contida com a intervenção de jogadores do Moto Táxi e outras pessoas presentes no ginásio.

Além do técnico, dois atletas do Villa City foram expulsos após o incidente. Thacito, que não conseguiu continuar a partida, foi substituído por outro árbitro, que assumiu o jogo com receio de também ser agredido. O confronto terminou com a vitória do Moto Táxi por 6 a 2.

Emocionado, Thacito da Costa revelou que o choro da filha ao saber da agressão o deixou profundamente abalado. “Praticamente vou parar com a arbitragem porque minha filha chorou muito. Não foram as pancadas, foi o choro dela que me deixou muito triste, muito arrasado”, desabafou.

O Campeonato Municipal de Futsal é organizado pela Prefeitura de Manoel Urbano e conta com arbitragem da Liga de Árbitros de Sena Madureira, conforme a Fafs. O caso levanta preocupações sobre a segurança dos árbitros e a violência no esporte, reforçando a necessidade de medidas para coibir esse tipo de comportamento.