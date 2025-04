Polícia Penal apreende celulares em operação no presídio de Cruzeiro do Sul

A banda Chiclete com Banana será a principal atração musical na Festa do Trabalhador, em Rio Branco. Isto foi o que revelou o governo do Acre nesta terça-feira (22), que também divulgou Alanzim Coreano e Rabo de Vaca como atrações de Cruzeiro do Sul, no interior do estado. Ambas as festividades nas duas maiores cidades acreanas ocorrerão no dia 30 de abril, com início às 20h.