Geral
Polícia Militar recupera veículo furtado e prende suspeito no Aeroporto de Rio Branco
A Polícia Militar recuperou na madrugada deste sábado, 13, um automóvel modelo Fiat Cronos, de cor vermelha, que havia sido furtado na frente de um estabelecimento comercial no bairro Custódio Freire, em Rio Branco.
De acordo com o boletim de ocorrência, o crime ocorreu por volta das 17h15 da sexta-feira, 12. Após perceber o furto, a vítima acionou as guarnições da PM, que iniciaram buscas e repassaram as informações sobre o veículo para todas as equipes em serviço.
Já na madrugada, por volta das 2h, o carro foi localizado no estacionamento do Aeroporto Internacional de Rio Branco. No interior do automóvel estava um homem de 47 anos, apontado como o autor do furto. Ao perceber a presença policial, o suspeito tentou fugir para dentro do aeroporto, que estava movimentado naquele momento.
Um policial militar que se encontrava de folga interveio e deu voz de prisão em flagrante. Diante da resistência do suspeito, foi necessário o uso moderado da força até a chegada da viatura de apoio, que realizou a condução à Delegacia Central de Flagrantes (Defla).
O veículo foi recuperado e devolvido ao proprietário. O suspeito, que apresentava escoriações pelo corpo, ficou à disposição da Justiça para os procedimentos cabíveis.
Geral
Condenação de operadora de plano de saúde é mantida por recusa em cobrir exame de paciente
Decisão da 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Acre considerou ilícita recusa em realizar o exame e também verificou que ocorreu danos morais diante da aflição do paciente fazendo acompanhamento de câncer
A 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Acre (TJAC) manteve a condenação de operadora de plano de saúde, que tinha se recusado a cobrir exame do consumidor. Dessa forma, a empresa deverá pagar R$ 4 mil de danos morais e realizar o referido ultrassom do paciente que precisava avaliar o grau de disseminação de câncer.
O relator do caso foi o desembargador Júnior Alberto. A partir das provas e elementos nos autos, o magistrado afirmou que a recusa da operadora foi errada, “(…) a negativa de cobertura mostrou-se abusiva e ilícita, devendo ser mantida a condenação da ré/apelante ao dever de custeio do exame objeto da lide”, escreveu em seu voto.
Já em relação a indenização por danos morais, o relator verificou que a situação ultrapassou o mero aborrecimento, por gerar aflição em pessoa realizando tratamento oncológico. “No que tange ao dano moral, a conduta da parte apelante ultrapassou o mero aborrecimento cotidiano. A recusa em autorizar um exame crucial para o acompanhamento de uma doença grave como o câncer gera, inegavelmente, angústia, aflição e temor, agravando o estado de vulnerabilidade psicológica do paciente”.
Voto do relator
Incialmente o caso foi julgado pela 2ª Vara Cível da Comarca de Rio Branco. Mas, a empresa ré recorreu ao órgão Colegiado. Segundo argumentou a defesa, houve cerceamento da defesa. Mas, essa tese foi rejeitada.
Em seu voto, o magistrado explicou que o julgamento antecipado do caso não impediu a defesa de se manifestar. “Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, devidamente fundamentado, uma vez que cabe ao magistrado dirigir a instrução e deferir a produção probatória que considerar necessária à formação do seu convencimento”.
Júnior Alberto também escreveu que “A recusa da parte apelante (operadora), ao se sobrepor à indicação médica, representa uma interferência indevida no ato médico e esvazia a própria finalidade do contrato de assistência à saúde, que é a de garantir a cobertura para as doenças listadas no pacto”.
Geral
Jovens ficam feridos após caminhonete capotar na BR-364
Os jovens Júnior Marciano e Railan Silva ficaram feridos na madrugada deste sábado (13), após a caminhonete em que estavam capotar no km 12 da BR-364, entre os municípios de Manoel Urbano e Sena Madureira.
Segundo informações, o veículo conduzido por Júnior foi fechado por um caminhão, o que fez com que ele perdesse o controle da direção. A caminhonete saiu da pista, capotou e caiu em uma ribanceira.
Júnior e Railan receberam ajuda de ocupantes de outra caminhonete que passava pelo local, sendo levados ao hospital de Manoel Urbano. Eles tiveram ferimentos leves e permanecem em observação médica na unidade mista do município.
Geral
Motociclista fica ferido em colisão com caminhonete na BR-364, em Sena Madureira
Acidente ocorreu próximo à ponte José Nogueira Sobrinho; vítima sofreu fratura exposta e foi encaminhada ao hospital
Um acidente de trânsito registrado na tarde deste sábado (13), na BR-364, em Sena Madureira, deixou um motociclista ferido após a colisão entre a moto em que ele estava e uma caminhonete, nas proximidades da ponte José Nogueira Sobrinho.
Segundo informações do site Yaco News, o impacto da batida provocou uma fratura exposta em uma das pernas do motociclista. Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionada e realizou os primeiros socorros ainda no local.
Após o atendimento emergencial, a vítima foi encaminhada ao Hospital João Câncio Fernandes, onde deve passar por cuidados médicos especializados.
Os nomes dos envolvidos no acidente não foram divulgados.
