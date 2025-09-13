Polícia Militar recupera veículo furtado e prende suspeito no Aeroporto de Rio Branco

A Polícia Militar recuperou na madrugada deste sábado, 13, um automóvel modelo Fiat Cronos, de cor vermelha, que havia sido furtado na frente de um estabelecimento comercial no bairro Custódio Freire, em Rio Branco.

De acordo com o boletim de ocorrência, o crime ocorreu por volta das 17h15 da sexta-feira, 12. Após perceber o furto, a vítima acionou as guarnições da PM, que iniciaram buscas e repassaram as informações sobre o veículo para todas as equipes em serviço.

Já na madrugada, por volta das 2h, o carro foi localizado no estacionamento do Aeroporto Internacional de Rio Branco. No interior do automóvel estava um homem de 47 anos, apontado como o autor do furto. Ao perceber a presença policial, o suspeito tentou fugir para dentro do aeroporto, que estava movimentado naquele momento.

Um policial militar que se encontrava de folga interveio e deu voz de prisão em flagrante. Diante da resistência do suspeito, foi necessário o uso moderado da força até a chegada da viatura de apoio, que realizou a condução à Delegacia Central de Flagrantes (Defla).

O veículo foi recuperado e devolvido ao proprietário. O suspeito, que apresentava escoriações pelo corpo, ficou à disposição da Justiça para os procedimentos cabíveis.

Compartilhe isso: WhatsApp

Tweet



Telegram



Relacionado

Comentários