Polícia Militar recupera veículo e bens de família

Uma família no Ramal Santos Dumond viveu momentos de terror na madrugada desta quinta-feira, 09, durante um assalto. Por volta das 5h, três criminosos pularam o muro de uma residência e renderam os proprietários, além de funcionários da residência.

No interior da casa, os assaltantes agiram com violência, agredindo as vítimas com socos, chutes e coronhadas. Sob constantes ameaças de morte e temendo pela segurança, especialmente dos filhos menores presentes na casa, a família foi coagida.

A extoquidos sendo forçados a realizar transferência Pix no valor de R$ 12 mil para uma conta bancária, além do dinheiro, os criminosos roubaram diversos bens, incluindo televisão, caixa de som, celulares, um PlayStation e o veículo das vítimas, utilizando-o na fuga.

Acionada via COPOM, a Polícia Militar respondeu rapidamente, o veículo roubado foi encontrado abandonado no bairro Calafate pouco tempo depois.

As equipes policiais tiveram informações que um dos envolvidos residia na região do bairro Habitasa e direcionaram as buscas para a região. Após patrulhamento um dos suspeitos foi identificado localizado e preso em sua residência no bairro Cadeia Velha.

O suposto envolvido confessou participação no crime. A PMAC conseguiu recuperar parte dos bens roubados, como televisões e a caixa de som, abandonados na Estrada do Aeroporto.

Os militares encaminharam o suspeito todo material recuperado e o veículo na delegacia de flagrantes (Defla) para que fossem tomadas as providências cabíveis ao fato.

