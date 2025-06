Polícia Militar recupera três veículos com restrição de roubo no Juruá

O governo do Acre, por meio do Departamento de Estradas de Rodagem, Infraestrutura Hidroviária e Aeroportuária (Deracre), segue avançando nesta terça-feira, 24, na construção da Ponte da Sibéria, em Xapuri. A obra integra a Operação Verão 2025, ação do governo que intensifica a execução de grandes obras de infraestrutura em todo o estado.

Com 85% dos serviços executados, os trabalhos estão concentrados na fase de superestrutura, com a concretagem das aduelas das lajes. A ponte, que terá 363 metros de extensão, conta com investimento superior a R$ 40 milhões, provenientes de recursos do governo estadual e de emenda parlamentar do senador Márcio Bittar. A previsão de entrega é para o mês de setembro.

A infraestrutura e a mesoestrutura da ponte já foram concluídas. Atualmente, a equipe atua na execução das aduelas do balanço sucessivo no vão central e na construção do trecho de laje-viga entre os apoios AP4 e E1. Cerca de 70 trabalhadores estão mobilizados nesta etapa.

“Atendendo à determinação do governador Gladson Camelí, seguimos firmes na construção da Ponte da Sibéria. Nesta fase, estamos concretando a laje inferior das aduelas, que sustenta toda a superestrutura da ponte”, destacou a presidente do Deracre, Sula Ximenes.

Confira o vídeo da obra feito pelo xapuriense Celso Paraná.

A obra utiliza a técnica de balanço sucessivo, que permite o avanço da estrutura a partir dos apoios centrais em direção às extremidades. Faltam dois lances para que os dois lados da ponte sejam definitivamente unidos: o primeiro está previsto para esta semana e o segundo para a próxima.

Entre as próximas etapas também estão a execução das aduelas de fechamento lateral e central, o lançamento das lajes de passeio e a instalação dos guarda-rodas e guarda-corpos.

Além da estrutura principal, a obra contempla ainda o projeto de urbanização no entorno da ponte, com melhorias nos acessos viários e paisagismo, contribuindo para a valorização da área urbana. Dispositivos de segurança serão implantados nos dois lados da estrutura, garantindo mais proteção e conforto aos usuários. “Temos avançado a cada dia com os serviços e, em breve, os dois lados da ponte estarão interligados”, finalizou Sula.

