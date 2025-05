Polícia Militar recupera motocicleta furtada em Feijó

Jovem empreendedora traz inovação a culinária acreana em novo restaurante de Rio Branco

Assim como várias histórias de superação e conquistas, essa começou com um sonho. O empreendimento Taquara Bistrô (@taquara.ac), inaugurado no dia 12 de abril, conta de sua jornada até a inauguração, com uma trajetória de desafios e coragem.

Quem está à frente do negócio é a empreendedora Raíza Guimarães, de 26 anos. Mãe de dois filhos e Microempreendedora Individual (MEI), Raíza tem sua história marcada por obstáculos, vindo de uma família simples, mas que a motivou a alcançar seus objetivos. “Uma palavra que me define é coragem. Assim como a história de todos, a minha não foi e não é fácil. Sou de uma família humilde, mas com muita garra, essa garra que uso todos os dias para lidar com as mazelas da vida”, comenta ela.

A empreendedora explica que o restaurante chegou em um momento único e desafiador. Sendo mãe solo e determinada a conquistar uma vida melhor para ela e seus filhos, Raíza encontrou no empreendedorismo uma saída para a independência financeira e emocional. Foi a inspiração de um membro da família que deu o impulso para o nascimento do Bistrô: “Taquara Bistrô é o sonho de uma criança que cresceu com a lembrança da avó, que partiu muito cedo, mas deixou um legado para todos da família. Ela é a fonte de inspiração nas receitas e sabores”, afirma.

Com um cardápio diferenciado, recheado de ‘acreanices’ e com direito a receita de família, o Taquara se destaca no mercado pelo espaço acolhedor e sabores marcantes que remetem à qualidade da culinária acreana. “A exclusividade do meu negócio é o sabor, que remete à comida de vó. Um bom pato no tucupi, bem temperado e bem preparado, um bom tacacá acreano, um quibe de arroz e macaxeira, só se encontra no Taquara, sem contar a rabada no tucupi, que envolve um segredo de família.”, complementa.

Raíza afirma que os desafios ainda presentes fazem parte da sua jornada, dando o impulso necessário para seguir firme e superar seus obstáculos. Seu objetivo é crescer ainda mais no mercado, atraindo mais clientes e dando visibilidade ao seu trabalho ao mostrar que sofisticação e simplicidade podem andar lado a lado.

